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Gece yarışları Diyarbakır'da stat yolunu tehlikeli bir piste çevirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki stat yolunda dün gece bir grup sürücü kara yolunu piste çevirip araçlarla yarış yaptı; tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:40

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gece yarışları Diyarbakır'da stat yolunu tehlikeli bir piste çevirdi

Olayın gelişimi:

Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi stat yolunda yaşandı. Karayolunda toplanan bir grup, yolu kendi aralarında yarış yapılacak bir piste çevirdi. Yol üzerinde bir kişinin verdiği start işaretinin ardından araçlar hızlanarak birbirleriyle yarıştı.

Görüntüler kayda geçti:

Tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayda yansıyan görüntülerde araçların yüksek hızla gaza bastığı, yolun trafiğe uygun olmayan şekilde kullanıldığı görülüyor. Görüntüler, yapılış biçimi itibarıyla olaya ilişkin doğrudan görsel delil niteliği taşıyor.

Güvenlik ve riskler:

Bu tür eylemler, hem katılımcılar hem de yolu kullanan diğer sürücüler için ciddi bir trafik güvenliği riski oluşturur. Kara yolunun pist olarak kullanılması, kontrolsüz hızlanma ve ani manevralar nedeniyle kazalara davetiye çıkarır; ayrıca yayalar ve park halindeki araçlar da tehlike altında kalır.

DİYARBAKIR’DA BİR GRUP, KARA YOLUNU PİSTE ÇEVİRİP ARAÇLARI İLE YARIŞ YAPTI. TEHLİKELİ ANLAR, CEP...

DİYARBAKIR’DA BİR GRUP, KARA YOLUNU PİSTE ÇEVİRİP ARAÇLARI İLE YARIŞ YAPTI. TEHLİKELİ ANLAR, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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