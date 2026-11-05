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Kuşluhan Mahallesi'nde kalp krizi geçiren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Dereli'de belediye çalışanı Mustafa Kılıç (61), 28 TR 790 plakalı motosikletiyle giderken kalp krizi geçirip devrildi; hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kuşluhan Mahallesi'nde kalp krizi geçiren motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Dereli'de yolda ani sağlık sorunu kazayla sonuçlandı

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonrası motosikletin devrildiği bildirildi. Olayda ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre kaza, Dereli ilçesine bağlı Kuşluhan Mahallesi Kale Altı mevkisinde gerçekleşti. Dereli Belediyesi'nde iş makinesi operatörü olarak görev yapan Mustafa Kılıç (61) idaresindeki 28 TR 790 plakalı motosiklet, sürücünün seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu devrildi.

Hastanedeki müdahale ve sonuç:

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kılıç, Dereli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen Kılıç kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yetkililer tarafından gerekli tutanakların tutulduğu bildirildi.

GİRESUN’UN DERELİ İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN KALP KRİZİ GEÇİRMESİ SONUCU KAZA...

GİRESUN’UN DERELİ İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN KALP KRİZİ GEÇİRMESİ SONUCU KAZA YAPAN 61 YAŞINDAKİ MUSTAFA KILIÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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