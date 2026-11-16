Beylikova'da öğrenciler çevre farkındalığını artırmak için bir araya geldi

etkinlikler yerel farkındalık hedefledi:

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde, COP31 çerçevesinde ortaöğretim düzeyinde yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler çeşitli çevre etkinlikleri gerçekleştirdi. Program, Acil Durumlar Savunma Bakanlığı ile Eskişehir Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) iş birliğiyle düzenlendi ve etkinliklerde eğitim kurumları ile yerel topluluklar bir araya geldi.

fidan dikimi ve atık toplama:

Etkinliklerde başlıca uygulamalar arasında ilçede yapılan fidan dikimi ve çevre temizliği yer aldı. Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, belirlenen alanlarda atık toplama çalışmaları yaparak hem sahada temizlik gerçekleştirdi hem de sürdürülebilir yeşil alanların artırılmasına katkıda bulundu.

vatandaş bilgilendirmesi ve teşekkürler:

Program kapsamında ayrıca vatandaşlara yönelik ormanları koruma konusuna odaklanan bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü; söyleşi ve röportajlarla halkın çevre bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi. Çalışmalara katkı sunan Beylikova İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Günyüzü, Okul Müdürü Evren Çam ile gönüllü öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi ve benzer yerel girişimlerin devamının önemine vurgu yapıldı.

ESKİŞEHİR'İN BEYLİKOVA İLÇESİNDE, COP31 ÇERÇEVESİNDE ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÖĞRENCİLER TARAFINDAN FİDAN DİKİMİ, ATIK TOPLAMA VE BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ.