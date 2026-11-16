Hancı'dan Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi'ne öğrenme odaklı ziyaret

Hancı'nın ziyaret programı:

Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürü Barış Hancı, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Hancı, merkezdeki eğitim faaliyetlerini yerinde gözlemledi.

Eğitim ortamları incelendi:

Hancı, merkezdeki sınıf ve atölye düzenini inceleyerek kursların işleyişini ve eğitim ortamlarının uygunluğunu değerlendirdi. Yapılan incelemeler sırasında, kursların erişilebilirliği ve uygulamalı eğitimin sağladığı kazanımlar ön plana çıkarıldı.

Hayat boyu öğrenme vurgusu:

Ziyaretinde hayat boyu öğrenme anlayışının önemine değinen Hancı, açılan kursların bireysel gelişime, mesleki becerilere ve toplumsal yaşama katkı sağladığını belirtti. Kurum yöneticileri ve eğitimcilere çalışmalarında başarılar dileyen Hancı, halk eğitiminin yerel düzeydeki rolüne dikkat çekti.

Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi'ndeki bu tür değerlendirmelerin, sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması ve katılımcıların ihtiyaçlarına uygun programların sürdürülebilir kılınması açısından değer taşıdığı ifade edildi.

ODUNPAZARI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ BARIŞ HANCI, ODUNPAZARI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDEREK KURUMDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ ALDI.