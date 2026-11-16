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Sincan'da miniklerle buluşan Gigi Türkiye’de: Eller Konuşur'un empati ve erişim çağrısı

Sincan'da düzenlenen gösterimde Gigi Türkiye’de: Eller Konuşur animasyonu miniklerle buluştu; işaret dili, erişilebilirlik ve empati vurgulandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sincan'da miniklerle buluşan Gigi Türkiye’de: Eller Konuşur'un empati ve erişim çağrısı

Sincan'da özel gösterim:

Sincan Belediyesi, senarist ve yönetmen Suat Emuce tarafından hazırlanan animasyon film Gigi Türkiye’de: Eller Konuşur'u Lale Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluşturdu. Gösterime Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan ile belediye ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Etkinlik, işitme engelli bireylerin yaşamına dikkat çeken içeriği ve erişilebilirlik uygulamalarıyla öne çıktı.

filmde işaret dili ve erişilebilirlik:

Film boyunca karakterlerin işaret diliyle iletişim kurması, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Gigi adlı işitme engelli karakter; hem duyan hem de işitme engelli çocukların aynı hikâyede buluşmasını sağlayarak, birlikte yaşama ve empatiyi öne çıkarıyor. Organizasyon yetkilileri, filmin erişilebilirlik uygulamalarıyla şehir şehir gezerek daha çok öğrenciye ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

altyapı, katılımcılar ve mesajlar:

Gösterimde; Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, Dünya Sağırlar İslam Federasyonu Başkanı Muhammed İkbal Yıldız, senarist ve yönetmen Suat Emuce ve çok sayıda protokol üyesi de hazır bulundu. Açılış konuşmasını yapan Başkan Murat Ercan, projelerin çocukların toplumsal bilincini artırmadaki önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: "Çocuklar bu bizim için çok güzel deneyim değil mi? Engelli kardeşlerimizin ne hissettiğini anlamaya çalışmak çok kıymetli. Sevgili gençler sizlere tavsiyem işaret dilini öğrenmeye çalışmanız. Öğrendiğiniz zaman, işitme engelli bireylere yardım ettiğiniz zaman çok kıymetli bir iş yapmış olursunuz. Çocuklar sizin burada olmanız çok önemli, yönetmenimize de çok teşekkür ediyorum, bu film çok önemli. Genelde engelli bireylerin yaşadığı zorluklar unutuluyor. Gigi Türkiye’de: Eller Konuşur filmi gibi projelerle toplumsal bilinç artıyor. Hepinize iyi seyirler diliyorum."

Yönetmen Suat Emuce ise projeyi birlikte yaşama kültürünü besleyecek bir deneyim olarak tanımladı ve şunları kaydetti: "Biz bu filme başlarken hep şu hayali kurduk. Bugün bu salonda hep beraberiz, işitme engeli olan, işiten, gören görmeyen bütün çocuklarımızın aynı anda izleyebileceği, birlikte yaşama kültürümüzü besleyecek ne yapabiliriz diye düşündük ve bu projeyi inşa ettik. Filmimizde Gigi işitme engelli bir karakter. Gigi duyan duymayan bütün çocuklarımızı aynı macerada buluşturacak. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim."

Konuşmaların ardından öğrenciler, Gigi'nin yolculuğunu büyük bir heyecan ve ilgiyle takip etti. Etkinlik, hem çocukların empati becerilerini hem de erişilebilir iletişim konusundaki farkındalıklarını artırmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

SİNCAN BELEDİYESİ’ BİR KEZ DAHA ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. SENARİST VE YÖNETMEN...

SİNCAN BELEDİYESİ’ BİR KEZ DAHA ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. SENARİST VE YÖNETMEN SUAT EMUCE TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN, İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAMINA DİKKAT ÇEKEN GİGİ TÜRKİYE’DE: ELLER KONUŞUR ANİMASYON FİLMİ SİNCAN’DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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