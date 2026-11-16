Manisa'nın Turgutlu ilçesinde perde açtı: komedi ve dramı harmanlayan oyun ilgi gördü

Turgutlu'da kültür sanat akşamı:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Aynı Şeylerin Oyunu, sanatseverlerle buluştu. Etkinlik, tiyatro severlerin yoğun ilgisini çekerken oyun, sahne kurgusu ve oyunculuk performanslarıyla hem güldüren hem düşündüren anlar yarattı.

Sahne ve izleyici tepkileri:

Oyun, komedi ile dram türlerini dengeli bir biçimde harmanlayarak izleyicilere duygusal iniş çıkışlar sundu. Sahne tasarımı ve oyuncuların tempolu performansı, salondaki tepkiyi canlı tuttu; alkışlar ve yer yer tebessümler gecenin öne çıkan unsurları oldu.

Belediye değerlendirmesi:

Etkinlik, Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Gösterinin ardından konuşan Hüseyin Maliz, "Belediyemiz ve Manisa Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle sahnelenen ‘Aynı Şeylerin Oyunu’ adlı tiyatro oyunu, komedi ve dramı harmanlayan hikayesiyle hemşehrilerimize keyifli bir akşam yaşattı. Bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize, değerli oyuncularımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Organizasyon, yerel düzeyde kültür-sanat etkinliklerinin devam edeceğine dair beklentileri güçlendirirken, katılımcılar benzer etkinliklerin sıklıkla tekrarlanmasını talep etti. Tiyatro gecesi, hem belediye desteğinin hem de yerel izleyici ilgisinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE DÜZENLENEN KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "AYNI ŞEYLERİN OYUNU" ADLI TİYATRO OYUNU, SANATSEVERLERLE BULUŞTU.