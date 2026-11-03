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Beymen Club Sailing Team ORC 1'de cumhurbaşkanlığı trofesini kazandı

Beymen Club Sailing Team, Cumhuriyet Kupası etabını kazanarak ORC 1 genel klasmanını 18 net puanla şampiyon tamamladı; İstanbul finalinde başarısını perçinledi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Beymen Club Sailing Team ORC 1'de cumhurbaşkanlığı trofesini kazandı

Beymen Club Sailing Team, Cumhuriyet Kupası ile trofede zirveye çıktı:

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları 2026 Trofesi, İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası etabıyla sona erdi. Organizasyon 23 Nisan'da Çanakkale Kupası ile başlamış, 19 Mayıs'ta Kurtuluş Kupası ve 30 Ağustos'ta Zafer Kupası etaplarıyla sürmüş, sezon finali ise İstanbul'daki Cumhuriyet Kupası ile tamamlanmıştır. Çanakkale ve İstanbul parkurlarında sezon boyunca 88 tekne mücadele etmiş ve trofede toplam 16 yarış gerçekleştirilmiştir.

final etabının seyri:

Cumhuriyet Kupası etabı 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan start aldı; 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Caddebostan‑Adalar parkurunda düzenlenen şamandıra yarışlarıyla devam etti. Final etabının son dört yarışında sürekli olarak podyumda yer alan Beymen Club Sailing Team, bu seride bir birincilik ve üç ikincilik elde ederek tüm yarışları podyumda tamamladı. Final etabında mücadele eden 67 tekne arasında takım, ORC 1 genel klasmanını 18 net puanla lider bitirdi.

sıralama ve takımların durumu:

Genel klasmanda Beymen Club Sailing Team'in ardından Angels of CMC Holding 21 net puanla ikinci, STM Yelken Takımı ise 37 net puanla üçüncü oldu. Takımın düzenli derece alması ve final etabındaki istikrarlı performansı, sezon boyunca elde edilen puan avantajını korumasını sağladı.

kaptan ahmet köroğlu'nun değerlendirmesi:

Takım kaptanı Ahmet Köroğlu, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada Trofe'nin farklı parkurlar ve değişen hava koşulları nedeniyle yüksek bir rekabet düzeyine sahip olduğunu vurguladı. Köroğlu, "Cumhurbaşkanlığı Trofesi, farklı parkurlar ve değişen hava koşullarıyla rekabet düzeyi çok yüksek bir sınavdı. Son etaba doğrudan şampiyonluk hedefiyle çıktık. Özellikle Adalar parkurundaki şamandıra yarışlarında takım olarak yüksek bir konsantrasyon sergiledik ve mücadeleyi bir an olsun bırakmadık. Bu istikrarın karşılığını ORC 1 şampiyonluğuyla almak bizim için büyük bir gurur" ifadelerini kullandı.

AHMET KÖROĞLU KAPTANLIĞINDAKİ BEYMEN CLUB SAİLİNG TEAM, ORC 1 SINIFINDA HEM CUMHURİYET KUPASI’NI...

AHMET KÖROĞLU KAPTANLIĞINDAKİ BEYMEN CLUB SAİLİNG TEAM, ORC 1 SINIFINDA HEM CUMHURİYET KUPASI’NI KAZANDI HEM DE GENEL KLASMANDA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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