Başkan Enes Çelik: Teksas'ın istifa çağrısı sezon ortasında zamansız

Bursaspor başkanından Teksas açıklaması:

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, taraftar grubu Teksasın basketbol şubesi başkanı Sezer Sezgin için yaptığı kongre ve istifa çağrısına yanıt verdi. Çelik, grubun eleştirilerini anladığını ancak açıklamanın zamanlamasını eleştirdiğini söyledi ve kulübün mali yapısına vurgu yaptı.

Teksas'ın talepleri ve tepkisinin arka planı:

Teksas, yaptığı açıklamada geçmişten bugüne basketbol şubesini desteklediklerini, kritik maçlardaki hatalar ve yönetim kontrolünün kaybedilmesi nedeniyle tedirginlik yaşadıklarını belirtti. Ayrıca dernek başkanı Ertuğ Tokerin cenazesine basketbol yönetimi ve oyunculardan katılım olmamasına tepki gösterildi; taraftar grubu bu durumu salonlardan çekilme kararında etkili olduğunu vurguladı ve Sezgin'den hem kongre kararı almasını hem de görevden ayrılmasını talep etti.

Başkan Çelik'in mali gerekçeleri ve değerlendirmesi:

Çelik, yönetimin göreve iki buçuk sene önce geldiğini, geçmişten kalan 1.5 milyar TL (1.5 katrilyon)'nin kapatıldığını ve yeni borç oluşturulmadığını hatırlattı. Kulübün aylık toplam giderinin yaklaşık 80 milyon TL olduğunu, futbolun lig düzeyiyle birlikte bütçenin yükseldiğini ve Birinci Lig'de elde edilen toplam federasyon, yayın vb. gelirlerin ise yaklaşık 60 milyon TL civarında olduğunu belirtti.

Başkan, futbol kulübü kurumsal açıdan hazır hale gelene kadar yeni bir branş eklemenin futboldaki dengeleri bozabileceğini, basketbolun gelir-gider dengesinin doğrudan bütçeyle ilişkili bir branş olduğunu ifade etti. Çelik ayrıca, basketbol şubesini üst seviyeye taşıyacak bir girişim için yaklaşık 3 milyon Dolar tutarında bir yatırım gerektiğini ve şu an böyle bir ana sponsorun bulunmadığını dile getirdi.

Geleceğe dair seçenekler ve camianın tutumu:

Çelik, Sezer Sezgin'i sıfırdan şubeyi önemli bir noktaya getiren bir isim olarak tanımladı ve yatırımcı veya kurumların ortaya çıkması halinde Sezgin'in görevi bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Başkan, istifa çağrısının sezon ortasında yapılmasının mevcut tabloyu daha da kötüleştirebileceğini savunarak Teksas'ın açıklamasını "zamansız" bulduğunu açıkladı ve Bursa'daki kişi ve kurumları incitecek söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

Hem yönetimin hem de taraftarın kaygıları, kulübün mali sınırlılıkları ve sportif hedefler arasında bir denge kurma zorunluluğunu ortaya koyuyor. Çelik'in açıklaması, yönetimin bütçe odaklı yaklaşımını ön plana çıkarırken, taraftar tepkisi ise yönetimin şeffaflık ve iletişim ihtiyacına işaret ediyor. Sezon sonuna kadar sürecek tartışmalar, kulübün hem iç dinamiklerini hem de potansiyel sponsor arayışlarını etkileyebilir.

BURSASPOR'UN TARAFTAR GRUBU TEKSAS'IN, BASKETBOL ŞUBESİNDEN SORUMLU SEZER SEZGİN'E KONGRE VE İSTİFA ÇAĞRISININ ARDINDAN BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK AÇIKLAMA YAPTI.