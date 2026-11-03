Dolar 49,9940 +0,04%
Euro 55,9195 -0,01%
Bist 11.010,47 +0,45%
Altın Gram 6.309,95 -1,11%
EUR/USD 1,1181 -0,09%
Brent Petrol 105,03 +0,25%
--°

Salihli'den 12 madalyalık zafer: genç judocular kürsüde

Manisa'da Salihlili genç judocular 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronzla toplam 12 madalya kazanarak ilçeye gurur yaşattı; temsilciler yoğun takdir topladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 14:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Salihli'den 12 madalyalık zafer: genç judocular kürsüde

Manisa'da düzenlenen il birinciliği:

Okul Sporları Gençler Judo İl Birinciliği müsabakaları Manisa'da yapıldı. Farklı kilo kategorilerinde mücadele eden Salihlili sporcular, elde ettikleri derecelerle öne çıktı. Salihlili genç judocular 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanarak ilçeye önemli bir başarı getirdi.

Müsabaka sonuçları:

İl birincisi olan sporcular: S. Erva Koçyiğit (52 kg), Göksu Delibay (63 kg), Mustafa Göde (81 kg) ve Hira Kılkış (+70 kg).

İl ikincileri: Ecrin Hanım Yıldız (52 kg), Sami Efe Uğurlu (81 kg) ve Mürüvvet Nur Özkan (+70 kg).

İl üçüncüsü olarak kürsüye çıkan sporcular: Yeşim Hira Aktaş (57 kg), Ayriz İpekli (63 kg), Efe Koçak (73 kg), Nazif Efe Alper (73 kg) ve Hilal Nur Özer (+70 kg).

ilçe yöneticilerinden tebrik:

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, derece elde eden sporcuları, beden eğitimi öğretmenlerini ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Salihli'nin genç judocuları, kazandıkları 12 madalya ile ilçeye gurur yaşattı ve ildeki organizasyonda dikkat çeken bir performans sergiledi.

MANİSA’DA DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GENÇLER JUDO İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARINDA SALİHLİLİ GENÇ...

MANİSA’DA DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GENÇLER JUDO İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARINDA SALİHLİLİ GENÇ JUDOCULAR, 4 ALTIN, 3 GÜMÜŞ VE 5 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 12 MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konyaspor'ta antrenman temposu yükseldi
images

Niğdeli veteranlar Adana’da çifte şampiyonlukla 6 madalya kazandı
images

Hazırlıklar tamamlandı: Orkun Kökçü takımla idmanda yer aldı
images

Serdar Aziz: futbolu bıraktım, Bursaspor'a veda gönlümde ukde kaldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeşil Bodrum mandalini Miami'ye taşıyor

Ereğli'de dronlarla park ihlallerine anında müdahale

Sanayicinin maaş yükünü hafifleten eğitim modeli: yarı yarıya destekle mesleki kurslar başladı

Bor'da bir taksicinin sessiz vefa hareketi: şehit ve gazi ailelerine ücretsiz ulaşım

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı