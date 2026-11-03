Salihli'den 12 madalyalık zafer: genç judocular kürsüde

Manisa'da düzenlenen il birinciliği:

Okul Sporları Gençler Judo İl Birinciliği müsabakaları Manisa'da yapıldı. Farklı kilo kategorilerinde mücadele eden Salihlili sporcular, elde ettikleri derecelerle öne çıktı. Salihlili genç judocular 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazanarak ilçeye önemli bir başarı getirdi.

Müsabaka sonuçları:

İl birincisi olan sporcular: S. Erva Koçyiğit (52 kg), Göksu Delibay (63 kg), Mustafa Göde (81 kg) ve Hira Kılkış (+70 kg).

İl ikincileri: Ecrin Hanım Yıldız (52 kg), Sami Efe Uğurlu (81 kg) ve Mürüvvet Nur Özkan (+70 kg).

İl üçüncüsü olarak kürsüye çıkan sporcular: Yeşim Hira Aktaş (57 kg), Ayriz İpekli (63 kg), Efe Koçak (73 kg), Nazif Efe Alper (73 kg) ve Hilal Nur Özer (+70 kg).

ilçe yöneticilerinden tebrik:

Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, derece elde eden sporcuları, beden eğitimi öğretmenlerini ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Salihli'nin genç judocuları, kazandıkları 12 madalya ile ilçeye gurur yaşattı ve ildeki organizasyonda dikkat çeken bir performans sergiledi.

MANİSA’DA DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GENÇLER JUDO İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARINDA SALİHLİLİ GENÇ JUDOCULAR, 4 ALTIN, 3 GÜMÜŞ VE 5 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAM 12 MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.