Serdar Aziz: futbolu bıraktım, Bursaspor'a veda gönlümde ukde kaldı

Serdar Aziz futbolu bırakma kararını ve gelecek planlarını paylaştı

TSYD Bursa Şubesi'nin düzenlediği medya buluşmasında konuşan eski milli futbolcu Serdar Aziz, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını ve bundan sonra antrenörlük yönünde ilerleyeceğini açıkladı. Organizasyonda TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi de yer aldı; Aziz, ailesine daha fazla zaman ayırdığını ve futbolun yoğun temposundan uzaklaşma gereksinimi hissettiğini belirtti.

futbolculuktan antrenörlüğe: planlar ve yaklaşım

Aziz, 'Aslında futbolu bıraktım, uzun zaman oluyor' diyerek süreci özetledi ve son 1-2 yılda aile yaşantısına öncelik verdiğini aktardı. Şu anda antrenörlük eğitimine başladığını, diplomasını aldıktan sonra teknik adam olarak kariyerine devam etmeyi düşündüğünü söyledi. Aziz, aceleci davranmak istemediğini vurguladı; ilk etapta deneyimli bir teknik adamın yanında çalışıp uygulamalı tecrübe kazanmayı hedeflediğini ifade etti.

Planlarıyla ilgili olarak Aziz, kafasında birkaç proje ve fikir olduğunu ancak bunları zamana yayıp uygulamaya koymak istediğini söyledi. Bu yaklaşımında, saha içi deneyimin teoriyle pekiştirilmesinin önemine dikkat çekti ve genç antrenörlerin sabırla öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

türkiye futboluna bakışı: altyapı, sabır ve yerli oyuncu vurgusu

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aziz, Türk futbolunun en büyük sorunlarından birinin sabırsızlık olduğunu belirtti. Yerli oyunculara daha fazla güvenilmesi gerektiğini söyleyen Aziz, yabancı oyuncu kısıtlamalarının her yıl tartışılmasının doğru olmadığını; yabancıların tamamen kısıtlanmasını savunmadığını, ancak Türk futbolcusunun daha fazla şans bulması gerektiğini ifade etti.

Aziz, 'Biz üretebiliriz. Ben Türk oyuncusuna da Türk hocasına da inanıyorum' sözleriyle hem altyapıya hem de yerli teknik kadrolara duyduğu güveni dile getirdi.

bursaspor'a veda ve jübile tartışması

Bursaspor altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı takımda kaptanlığa kadar yükselen Aziz, kulübe karşı duygularını açıkça paylaştı. Bursa'dan ayrılırken istediği şekilde bir vedayı gerçekleştiremediğini, bunun kendisinde hep ukde olarak kaldığını söyledi. Genç yaşlarda bazı dönemleri yönetmenin kolay olmadığını ve şimdi daha tecrübeli olduğuna dikkat çekti.

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamamış olmanın da kariyerinde bir eksiklik hissi yarattığını belirten Aziz, bu konuda da içinin kaldığını ifade etti. Bursaspor'a dönüş ihtimalinin gündeme geldiğini, ancak o dönemde ciddi bir transfer görüşmesi gerçekleşmediğini kaydetti. Kulüp teklif ederse maddi beklenti olmadan dönebileceğini ve gelecekte teknik direktör olarak Bursaspor'a hizmet etmek istediğini söyledi.

Jübile konusuna da değinen Aziz, Bursaspor tarafından böyle bir düşüncenin iletildiğini ancak sürecin sonuçlanmadığını aktardı. Uzun yıllar verilen emeğin karşılığı olarak dolu bir statta jübile yapmanın güzel olduğunu ancak henüz kendisi için bunun gerçekleşmediğini sözlerine ekledi.

kısa kariyer özeti

1990 doğumlu Serdar Aziz, futbola Bursaspor altyapısında başladı ve 2006'da profesyonel sözleşme imzaladı. Bir sezon Bursa Merinosspor'da kiralık oynadıktan sonra 2008-2009 sezonu öncesinde Bursaspor A Takımı'na dahil oldu. 2010-2011 sezonundan itibaren düzenli forma giymeye başlayan stoper, 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında FC Gomel'e attığı golle dikkat çekti.

2016-2017 sezonu başında transferi gündeme geldiğinde, Galatasaray'a 4,5 milyon Euro artı Sercan Yıldırım, Bilal Kısa ve Furkan Özçal'ın dahil olduğu bir anlaşmayla imza atarak kariyerine yeni bir sayfa açtı. Aziz, futbolda Bursaspor'un ardından Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giydi ve milli takımda da görev aldı.

TSYD buluşmasında verdiği mesajlarda Aziz, teknik adamlık yolunda acele etmeden, deneyimli isimlerin yanında öğrenerek ilerlemeyi ve birikimini Türk futboluna aktarmayı amaçladığını belirtti. Gelecek yıllarda hem kulüp hem de altyapı düzeyinde katkı sağlamayı planlayan Aziz, spor camiasında yeni rolünün sinyallerini verdi.

TSYD BURSA ŞUBESİ’NİN KONUĞU OLAN SERDAR AZİZ, FUTBOLU BIRAKTIĞINI AÇIKLADI. ESKİ KAPTAN, BURSASPOR’A VEDASININ İÇİNDE UKTE KALDIĞINI SÖYLEDİ.