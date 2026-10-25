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Sürücünün refleksi yangını sınırladı: yem yüklü tır dorseden ayrıldı

Osmaniye'de seyir halindeki yem yüklü tırda çıkan yangın, sürücünün kupayı dorseden ayırması ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 13:04

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sürücünün refleksi yangını sınırladı: yem yüklü tır dorseden ayrıldı

Olayın gelişimi:

Osmaniye'nin Düziçi-Osmaniye otoyolu Şekerdere mevkiinde seyir halindeyken, yem yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü alevleri fark ederek aracı durdurdu ve hemen önlem aldı.

Sürücünün hızlı müdahalesiyle kupayı dorseden ayırdı, bu sayede yangının dorseden kabine veya daha büyük bir alana sıçraması önlendi.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve ardından kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak tırda maddi hasar meydana geldi.

İnceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma ve teknik inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kaynağını belirlemek için tır ve dorsedeki yük ile ilgili araştırma yapıyor.

OSMANİYE&#039;DE SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN YEM YÜKLÜ TIRIN SÜRÜCÜSÜ, ALEVLERİ FARK EDİNCE KUPAYI...

OSMANİYE'DE SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKAN YEM YÜKLÜ TIRIN SÜRÜCÜSÜ, ALEVLERİ FARK EDİNCE KUPAYI DORSEDEN AYIRARAK YANGININ BÜYÜMESİNİ ÖNLEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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