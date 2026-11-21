Beyoğlu'nda yeni çalışma dönemi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen Beyoğlu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na Abdullah Özdemir, ilçe yöneticileri, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu ve teşkilat mensupları katıldı. Toplantıda, ilçede hizmetin erişilebilirliği, teşkilatın sorumlulukları ve öncelikli projeler masaya yatırıldı.

Hizmet anlayışı ve teşkilatın rolü:

Özdemir, Karaahmetoğlu'nun AK Parti'ye katılımıyla birlikte teşkilatın sorumluluğunun arttığını ifade ederek, belediye hizmetlerinin ilçe genelinde "siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin" eşit biçimde ulaştırılacağını vurguladı. Özdemir, hizmet anlayışlarının merkezinde tüm vatandaşların olduğunu belirtti ve kadın kolları, gençlik kolları ile ana kademenin sahada birlikte çalışacağını söyledi.

Parti temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlayışı doğrultusunda hareket edeceklerini; çocuklar, gençler ve ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesine öncelik verileceğini aktardı. Özdemir, kendi belediye başkanlığı tecrübesinden örnekler vererek siyasi tercih farkı gözetmeksizin hizmet üretme ilkesi üzerinde durdu.

Hedefler, saha çalışmaları ve 2028 beklentisi:

Toplantıda 2028 seçimleri hedefi de öne çıkarıldı. Özdemir, Beyoğlu'nun 2028'de AK Parti'ye en yüksek oy oranını kazandıran ilçe olması beklentisini dile getirirken, bunun öncelikle somut hizmetlerle sağlanacağını belirtti. Teşkilatın kadın ve gençlik kollarıyla saha bağlarını kuvvetlendirmesi gerektiğini söyledi ve birlik mesajı verdi.

Özdemir, genç bir ilçe başkanı ve genç bir belediye başkan vekili ile "kol kola, gönül gönüle" çalışacaklarını ifade ederek, teşkilatın belediye hizmetlerine aktif destek vereceğini bildirdi.

Karaahmetoğlu'nun öncelikleri:

CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Sefer Karaahmetoğlu, Beyoğlu'nda büyüdüğünü ve ilçenin sorunlarını yakından bildiğini söyledi. Kararının temelinde Beyoğlu'na karşı duyduğu sorumluluk ve verdiği sözlerin bulunduğunu ifade eden Karaahmetoğlu, belediyeyi siyasi amaçlardan uzak tutma çabasını sürdüreceğini belirtti ve 'Buraya bir siyasi ikballe gelmedim' yaklaşımını vurguladı.

Karaahmetoğlu'nun öncelikleri arasında kentsel dönüşümün hızlandırılması, Okmeydanı planları ve diğer bölgelerde rezerv alan çalışmalarının ilgili bakanlıktan destek alarak yürütülmesi yer alıyor. Sokakların daha yaşanır hale getirilmesi, yoksulluğun belediyenin imkanları ölçüsünde azaltılması ve çocukların okula aç gitmesini önleyecek projeler öncelikler arasında sayıldı.

Toplantı, belediye, teşkilat ve hükümet imkanlarının koordineli kullanılması; sosyal destek çalışmalarının güçlendirilmesi ve vatandaşlarla kurulan gönül bağının derinleştirilmesi gerekliliği vurgulanarak sona erdi.

AK PARTİ BEYOĞLU İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI, AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.