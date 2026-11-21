Akciğer kanserinde görünmez tehlike:

Acıbadem Adana Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin sadece sigara kullananları etkilemediğini söyledi. Dünyada her yıl 2 milyondan fazla kişinin akciğer kanserinden hayatını kaybettiğini, Türkiye'de ise yılda 30 binin üzerinde yeni vaka görüldüğünü hatırlattı. Bu veriler ışığında, tütün ürünlerinin yanı sıra çevresel risk faktörlerinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Soba, odun ateşi ve çevresel faktörlerin rolü:

Prof. Dr. Fındıkçıoğlu, akciğer kanserinin çevresel faktörlerden yoğun biçimde etkilendiğini vurguladı. Sigara ve elektronik sigaraların temel nedenler arasında yer aldığını ancak bunun tek sebep olmadığını ifade etti. Özellikle soba ve odun ateşinden çıkan duman, genel hava kirliliği ve radon gazı gibi etkenlerin akciğer kanseri riskini artırdığına dikkat çekti. Radon gazının yer altı kaynaklı ve zemine yakın bölgelerde birikebildiğini, bodrum ya da yeterince havalandırılmayan ortamlarda riskin yükseldiğini söyledi.

Belirtiler, risk grupları ve erken teşhisin önemi:

Uzman, akciğer kanserinin erken evrelerde çoğunlukla belirgin semptom vermediğini; bu yüzden bazen rastlantısal kontroller sırasında tespit edildiğini belirtti. Ailede akciğer kanseri öyküsü olanlarda ve sigara kullanan kişilerde, 30’lu-40’lı yaşlardan itibaren riskin arttığını söyledi. İleri evrede görülebilecek uyarıcı belirtiler arasında öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam ve genel halsizlik bulunduğunu; bu tür olağan dışı solunum yakınlığı hissedilirse hekime başvurulması gerektiğini önerdi.

Fındıkçıoğlu, korumanın tedaviden önce geldiğini, ancak yine de erken teşhis edilirse akciğer kanserinin tamamen tedavi edilebileceğini vurguladı. Bu nedenle risk faktörlerinin bilinmesi, yaşam alanlarının havalandırılması ve belirtiler görüldüğünde hızlıca sağlık kuruluşuna başvurulmasının kritik olduğunu söyledi.

AKCİĞER KANSERİNİN YALNIZCA SİGARA İÇENLERİ TEHDİT ETMEDİĞİNİ BELİRTEN GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. ALPER FINDIKÇIOĞLU, SOBA VE ODUN ATEŞİNDEN ÇIKAN DUMANIN, HAVA KİRLİLİĞİNİN VE RADON GAZININ DA AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER ARASINDA YER ALDIĞINI SÖYLEDİ.