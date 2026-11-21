Bilim Kafe etkinliği

Düzce Üniversitesi Bilim iletişimi Ofisi öncülüğünde, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Tüberküloz: Sessiz Tehlikenin İzinde başlıklı Bilim Kafe, Boğaziçi Genç Ofis'te gerçekleştirildi. Etkinlikte tüberkülozun belirtileri, tanı, tedavi süreçleri ve korunma yolları uzmanlarca ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe'lerin bilimsel bilgiyi toplumla buluşturma amacı taşıdığını ve katılımcıların farklı alanlardaki konuları uzmanlarından dinleyip sorularını doğrudan yöneltebildiklerini belirtti.

Tüberkülozun belirtileri ve erken tanının önemi:

Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Emel Akbaş, tüberkülozun en sık akciğerleri etkilediğini, ancak lenf bezleri ve kemikler gibi farklı organlarda da görülebileceğini aktardı. Hastalığın sık rastlanan bulguları arasında iki haftadan fazla süren öksürük, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı ve balgamın yer aldığını ifade etti.

Dr. Akbaş, tüberkülozun tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek erken tanı sayesinde hem bireyin tedavi başarısının arttığını hem de bulaş zincirinin kırılabildiğini vurguladı. Katılımcılara erken başvurunun önemine dair uyarılarda bulundu.

Tedavi, korunma ve temas takibi:

Sunumda tedavi süreçleriyle ilgili bilgi veren Akbaş, ilaçların verem savaşı dispanserlerinden ücretsiz temin edilebildiğini ve tedavinin düzenli sürdürülmesinin gerekliliğini anlattı. Ayrıca doğrudan gözetimli tedavi uygulamasının hastaların ilaç alımını desteklediği ve tedavi başarısını artırdığı kaydedildi.

Konuşmada verem aşısının korunmadaki rolü ve kapalı ortamlarda yeterli havalandırmanın önemi de ele alındı. Tüberküloz tanısı konulanlarla yakın temasta bulunan kişilerin verem savaşı dispanserlerinde taramadan geçirildiği ve gerektiğinde koruyucu tedavi uygulanabildiği bilgisi paylaşıldı.

Bilim Kafe, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacıya teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ TARAFINDAN, TOPLUMSAL KATKI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İLE DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN, TÜBERKÜLOZ: SESSİZ TEHLİKENİN İZİNDE BAŞLIKLI BİLİM KAFE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.