Erzincan’da sağlık çalışanlarına diyabette güncel yaklaşımlar eğitimi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Dünya Diyabet Günü kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Program, diyabet yönetiminde güncel bilimsel yaklaşımların ve multidisipliner sorumlulukların ele alınmasına odaklandı.

eğitimin içeriği:

Eğitimde, Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Arzu Uzun diyabetin tanı ve tedavi süreçlerini ayrıntılı biçimde anlattı. Uzun, hastalıkta güncel klinik uygulamalar, izlem ve komplikasyonların önlenmesine yönelik yaklaşımlar ile sağlık çalışanlarının hasta eğitimi ve izlemedeki rollerine değindi.

Hastane diyetisyeni Ayşegül Ekmekci ise diyabet yönetiminde beslenmenin önemine vurgu yaptı. Ekmekci, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, bireyselleştirilmiş beslenme tedavisi ve günlük uygulamalara ilişkin uygulamalı öneriler sundu.

katılımcıların değerlendirmesi:

Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bir bölüm ve yapılan değerlendirmelerle tamamlandı. Eğitimde elde edilen bilgilerin günlük hasta bakımına aktarılmasının önemine dikkat çekildi ve benzer etkinliklerin sürdürülmesi tavsiye edildi.

ERZİNCAN’DA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DİYABET EĞİTİMİ VERİLDİ