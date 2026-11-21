Eğitimin amacı:

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ile Düzce Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, yerel ormancılara av koruma ve kontrol çalışmalarında uygulanacak mevzuat ve saha uygulamaları aktarıldı. Programa orman işletme teknik personeli ve orman muhafaza memurları katıldı.

Eğitim içeriği ve uygulamalar:

Eğitimi verenler arasında Düzce DKMP Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ile Dursun Ciritcioğlu yer aldı. Oturumlarda 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca mevzuat hükümleri, av ve yaban hayatının korunması ile av koruma ve kontrol faaliyetlerinin uygulanma esasları ele alındı. Ayrıca personele silah kullanımı ve güvenliği konusunda ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Kurumlar arası iş birliği ve sonuçları:

Eğitim, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi ve personelin uygulamadaki bilgi düzeyini artırmayı hedefledi. Oturumun sonunda katılımcılara avlak haritası el broşürleri dağıtılarak saha çalışmalarında kullanılmak üzere rehberlik sağlandı; bu uygulamanın yasa dışı avcılıkla mücadele ve yaban hayatının korunması çabalarına destek olması amaçlanıyor.

DÜZCE DKMP MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORMAN PERSONELİNE 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU, YABAN HAYATININ KORUNMASI VE AV KORUMA FAALİYETLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.