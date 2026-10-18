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Beypazarı yükseklerinde beyaz örtü: yaylalar karla kaplandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gece başlayan kar yağışı, Karaşar Mahallesi, Kiraz Yanı Yaylası ve Karagöl Tabiat Parkı'nda yükseklerde beyaz örtü oluşturdu.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Beypazarı yükseklerinde beyaz örtü: yaylalar karla kaplandı

Beyaz örtü yükseliyor

Gece saatlerinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde başlayan kar yağışı, yaylaları ve yüksek tepeleri beyaza bürüdü. İlçe merkezinde yağmur şeklinde seyreden hava, rakımın artmasıyla birlikte yerini kara bıraktı.

Etkilenen bölgeler:

Yağış özellikle Karaşar Mahallesi, Kiraz Yanı Yaylası ve Karagöl Tabiat Parkı gibi yüksek kesimlerde etkili oldu. Meteorolojik koşulların değişimiyle birlikte bu alanlarda kısa sürede beyaz örtü oluştu ve doğal alanlar kış görünümüne döndü.

Hava koşullarının seyri:

Ankara genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, ilçe merkezlerinde yağmur olarak sürerken, yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesi kar yağışına yol açtı. Yerel görünümün değişmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kar örtüsü oluşmaya devam ediyor.

Ankara&#039;nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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