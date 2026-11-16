Dursunbey'de gece baskını: kıraathanede konken oynayan 4 kişiye para cezası

operasyonun gelişimi:

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dursunbey ilçesi Bozyokuş Mahallesi'ndeki bir kıraathanede 15 Kasım günü saat 21.45'te düzenledikleri operasyonda kumar oynayan kişileri suçüstü yakaladı. Adreste yapılan aramada kumar oynandığı tespit edilen dört kişi gözaltına alındı ve olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda delil elde edildi.

ele geçirilen para ve materyaller:

Operasyonda, 21 bin 850 TL olarak belirlenen kumar parası ile şüphelilere ait olduğu belirtilen 31 bin 180 TL ve 100 euro para ele geçirildi. Ayrıca iskambil kâğıtları, oyun çeteleleri ve ajandaya el konuldu. İlgili deliller emniyet kayıtlarına geçirildi ve soruşturma dosyasına eklendi.

adli ve idari işlemler:

İşletmede kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı belirlenen H.A., H.İ.Ö. ve C.B. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan dört kişiye ise toplam 46 bin 416 TL idari para cezası kesildi. İşletmede sigara içilmesi nedeniyle de ayrı bir idari işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile suçların önlenmesi amacıyla benzer denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BALIKESİR'İN DURSUNBEY İLÇESİNDE BİR KIRAATHANEYE DÜZENLENEN KUMAR OPERASYONUNDA, PARA KARŞILIĞI KONKEN OYNAYAN 4 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI. İŞLETMEDE KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE İMKÂN SAĞLADIĞI TESPİT EDİLEN H.A., H.İ.Ö. VE C.B. İSİMLİ 3 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.