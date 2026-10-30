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Marmaris'te fırınlarda kalite ve gramaj denetimleri artırıldı

Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri ekmek fırınlarında hijyen, gramaj, fiyat ve baca temizliğini denetledi; 6 işletmeden 1'ine idari işlem uygulandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Marmaris'te fırınlarda kalite ve gramaj denetimleri artırıldı

Marmaris zabıta ekipleri denetimleri sürdürdü

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarının korunması amacıyla ilçe genelindeki ekmek fırınlarında düzenli denetimlerini devam ettirdi. Kontrollerde hijyen koşulları, ekmek gramajı, fiyat uygulamaları ve baca temizliği gibi hususlar öncelikli olarak incelendi.

Denetim kapsamı ve bulgular:

Her hafta ilçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerin bu haftaki adresleri Armutalan, İçmeler ve kırsal mahalleler oldu. Zabıta ekipleri, fırınlarda belirlenen kriterlere uygunluğu titizlikle kontrol ederek gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda 6 işletme denetlendi ve tespit edilen eksiklikler değerlendirilerek 1 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Belediyenin kararlı denetim vurgusu:

Marmaris Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamanın yanı sıra işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesini temin etmek için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi. Yapılan kontrollerin, hem tüketici güvenini artırmayı hem de hijyen standartlarını yükseltmeyi hedeflediği vurgulandı.

MARMARİS BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR...

MARMARİS BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR HİZMET ALMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ EKMEK FIRINLARINDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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