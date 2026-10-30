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Alanya Belediyespor yarı final umutlarını Ukrayna ekibine kaptırdı

Antalya'daki Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Alanya Belediyespor, çeyrek finalde Sunrise Kyiv'e 7-2 yenilerek organizasyona veda etti.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanya Belediyespor yarı final umutlarını Ukrayna ekibine kaptırdı

Alanya Belediyespor çeyrek finalde turnuvaya veda etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Alanya Belediyespor, çeyrek final mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Sunrise Kyiv ile karşılaştı. Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde oynanan maçta iki takım da yarı final için istekli görünse de sonuç Ukrayna ekibinden yana oldu.

maça dair detaylar:

Müsabakada Sunrise Kyiv etkili hücum organizasyonlarıyla rakibine üstünlük kurdu ve sahadan 7-2 galip ayrıldı. Alanya Belediyespor’un golleri Volkan ve Bruno tarafından kaydedildi. Sunrise Kyiv’de ise Duchev üç, Damm iki, Samoilenko ve Hodel birer gol attı. Bu skorla Sunrise Kyiv yarı finale yükseldi, Alanya Belediyespor’un turnuva serüveni çeyrek finalde sona erdi.

şampiyonanın genel görünümü:

Organizasyona erkekler ve kadınlar kategorilerinde 5 kıta ve 33 ülkeden toplam 48 takım katıldı. Turnuva, Alanya’da yoğun ilgiyle sürerken, çeyrek final maçları büyük heyecana sahne oldu. Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 Kasım Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla noktalanacak.

Alanya Belediyespor cephesinde çeyrek finalde alınan bu sonuç, kulübün uluslararası arenadaki deneyimini artırırken, önümüzdeki organizasyonlar için değerlendirilmesi gereken ciddi dersler sundu. Sunrise Kyiv ise yarı finale çıkarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

ANTALYA&#039;NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN PLAJ FUTBOLU DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI&#039;NDA MÜCADELE EDEN...

ANTALYA'NIN ALANYA İLÇESİNDE DÜZENLENEN PLAJ FUTBOLU DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN ALANYA BELEDİYESPOR, ÇEYREK FİNALDE UKRAYNA TEMSİLCİSİ SUNRİSE KYİV'E 7-2 MAĞLUP OLARAK TURNUVAYA VEDA ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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