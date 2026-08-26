Beyşehir'de kamyonet ile korkuluk arasında sıkışan genç vinçle kurtarıldı

kaza ve sıkışma anı:

Kaza, Hacıakif Mahallesi 40674 Sokak üzerinde meydana geldi. Eğimli sokakta freni boşalan ve boru yüklü olarak hareket eden kamyoneti fark eden mahalle sakini 26 yaşındaki M.Z.M., aracı durdurmak için kamyonete doğru koştu. El frenini çekmeye çalışmasına rağmen aracın ilerlemesi durmadı; kamyonet önce bir bahçe duvarına asılı kaldı, ardından yanındaki demir korkuluklara yöneldi. Bu sırada M.Z.M., kamyonet ile demir korkuluklar arasında sıkıştı.

olay yerindeki müdahale ve vinç desteği:

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin bahçe duvarına asılı kalması ve üzerindeki boruların ağırlığı, kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Ekiplerin uzun süreli müdahalesine rağmen genç olay yerinden çıkarılamayınca ekipler vinç çağırdı.

Vincin devreye girmesiyle önce kamyonetin üzerindeki borular dikkatle kaldırıldı, ardından itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan genci bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. M.Z.M. sedye ile ambulansa taşındı ve ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

durum değerlendirmesi ve soruşturma:

Yetkililer, yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Olayla ilgili polis ekiplerinin yürüttüğü tahkikat sürüyor. Kazanın nedenlerine ilişkin inceleme, kamyonetin fren durumunun ve mekanik yükün etkilerinin değerlendirileceği bir soruşturma kapsamında devam ediyor.

Olay, sürücüsüz hareket eden araçların ve taşınan yükün risklerini yeniden gündeme getirirken, vatandaşlara eğimli sokularda park ederken gerekli önlemlerin alınması uyarısını da hatırlattı.

KAMYONETİN BAHÇE DUVARINA ASILI KALMASI VE ÜZERİNDEKİ DEV BORULARIN OLUŞTURDUĞU YÜK NEDENİYLE KURTARMA ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE YÜRÜTÜLDÜ