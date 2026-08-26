Dolar 48,1144 +0,07%
Euro 56,1984 +0,04%
Bist 14.659,36 +1,28%
Altın Gram 7.246,51 -0,21%
EUR/USD 1,1675 +0,00%
Brent Petrol 85,00 -2,60%
--°

Beyşehir'de kamyonet ile korkuluk arasında sıkışan genç vinçle kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde freni boşalan boru yüklü kamyoneti durdurmaya çalışırken sıkışan 26 yaşındaki M.Z.M., ekiplerin vinç destekli müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:02

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 10:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyşehir'de kamyonet ile korkuluk arasında sıkışan genç vinçle kurtarıldı

kaza ve sıkışma anı:

Kaza, Hacıakif Mahallesi 40674 Sokak üzerinde meydana geldi. Eğimli sokakta freni boşalan ve boru yüklü olarak hareket eden kamyoneti fark eden mahalle sakini 26 yaşındaki M.Z.M., aracı durdurmak için kamyonete doğru koştu. El frenini çekmeye çalışmasına rağmen aracın ilerlemesi durmadı; kamyonet önce bir bahçe duvarına asılı kaldı, ardından yanındaki demir korkuluklara yöneldi. Bu sırada M.Z.M., kamyonet ile demir korkuluklar arasında sıkıştı.

olay yerindeki müdahale ve vinç desteği:

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonetin bahçe duvarına asılı kalması ve üzerindeki boruların ağırlığı, kurtarma çalışmalarını güçleştirdi. Ekiplerin uzun süreli müdahalesine rağmen genç olay yerinden çıkarılamayınca ekipler vinç çağırdı.

Vincin devreye girmesiyle önce kamyonetin üzerindeki borular dikkatle kaldırıldı, ardından itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan genci bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. M.Z.M. sedye ile ambulansa taşındı ve ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

durum değerlendirmesi ve soruşturma:

Yetkililer, yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Olayla ilgili polis ekiplerinin yürüttüğü tahkikat sürüyor. Kazanın nedenlerine ilişkin inceleme, kamyonetin fren durumunun ve mekanik yükün etkilerinin değerlendirileceği bir soruşturma kapsamında devam ediyor.

Olay, sürücüsüz hareket eden araçların ve taşınan yükün risklerini yeniden gündeme getirirken, vatandaşlara eğimli sokularda park ederken gerekli önlemlerin alınması uyarısını da hatırlattı.

KAMYONETİN BAHÇE DUVARINA ASILI KALMASI VE ÜZERİNDEKİ DEV BORULARIN OLUŞTURDUĞU YÜK NEDENİYLE...

KAMYONETİN BAHÇE DUVARINA ASILI KALMASI VE ÜZERİNDEKİ DEV BORULARIN OLUŞTURDUĞU YÜK NEDENİYLE KURTARMA ÇALIŞMALARI GÜÇLÜKLE YÜRÜTÜLDÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kavga sonrası Çivril'de 51 yaşındaki kişi demir çubukla hayatını kaybetti
images

Mardin Artuklu'da sürücünün müdahalesine rağmen otomobil alevlere teslim oldu
images

Batman’da teras katında çıkan yangın mahallede endişe yarattı
images

İzmir merkezli operasyonda yasa dışı silah şebekesine yönelik geniş çaplı baskın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kavga sonrası Çivril'de 51 yaşındaki kişi demir çubukla hayatını kaybetti

Büyükşehir’den Büyüktoraman Mahallesi’ne 16,8 milyonluk sıcak asfalt yatırımı

Ardahan'da ağustos ayında dolu cadde ve sokakları beyaza bürüdü

Mardin Artuklu'da sürücünün müdahalesine rağmen otomobil alevlere teslim oldu

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti