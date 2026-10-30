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Ekvador’da yağmura rağmen Noboa hükümetine karşı sokaklar doldu

Quito’da yaklaşık 100 kişi, hayat pahalılığı, güvensizlik ve üniversite bütçesi kesintilerine tepki gösterdi; eylemler Aralık boyunca sürecek.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:56

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ekvador’da yağmura rağmen Noboa hükümetine karşı sokaklar doldu

Ekvador’da yağmura rağmen Noboa hükümetine karşı sokaklar doldu

Şiddetli yağmura rağmen başkent Quito’da toplanan göstericiler, hükümet politikalarını protesto etmek için bir kez daha sokaklara çıktı. Alanda toplanan grup bayraklar ve pankartlarla tepkisini gösterdi; yaklaşık 100 kişi sağlık ve eğitime ayrılan kaynaklardaki azalma ile güvenlik ve yaşam maliyetindeki artışı gerekçe gösterdi.

gerekçeler ve talepler:

Gösterinin öne çıkan talepleri arasında hayat pahalılığına karşı önlemler, artan güvensizlik ortamının giderilmesi ve üniversitelere ayrılan bütçelerdeki kesintilerin geri alınması yer aldı. Eylemciler ayrıca kamu sağlık sisteminde yaşanan ilaç kıtlığı ve devam eden istihdam krizine dikkat çekerek çalışma ve sosyal hakların korunmasını talep etti. Göstericiler, Sosyal Güvenlik Kurumu binası önünde bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

güvenlik önlemleri ve takvim:

Polis geniş güvenlik önlemleri alırken protesto grubunun yürüyüşü Başsavcılık binasına kadar sürdü. Yürüyüş barışçıl bir şekilde sona erdi ve katılımcılar eylemlerin Aralık ayı boyunca devam edeceğini duyurdu. Yetkililer, bu eylemin Kasım ayı boyunca planlanan girişimler içinde ilk olduğunu ve 29 Kasım’da yapılacak yerel seçimlerden bir ay önce gerçekleştiğini belirtti. Protestoların hem sağlık hem de eğitim bütçeleri çevresinde yoğunlaşması dikkat çekti ve hükümetin bu konulara ilişkin adımlar atması beklentileri güçlendi.

EKVADOR’DA HALK HAYAT PAHALILIĞI, GÜVENSİZLİK ORTAMI VE ÜNİVERSİTE BÜTÇELERİNDE YAPILAN KESİNTİLER...

EKVADOR’DA HALK HAYAT PAHALILIĞI, GÜVENSİZLİK ORTAMI VE ÜNİVERSİTE BÜTÇELERİNDE YAPILAN KESİNTİLER NEDENİYLE DEVLET BAŞKANI DANİEL NOBOA HÜKÜMETİNİ PROTESTO ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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