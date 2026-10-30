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Erzincan'da seralara 15 bin 579 kilogram örtüyle üretim atağı

Erzincan'da 28 üreticiye 15 bin 579 kilogram sera örtüsü dağıtıldı; toplam 2 milyon 400 bin lira bütçeli projede hibenin yüzde 50'si karşılandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Erzincan'da seralara 15 bin 579 kilogram örtüyle üretim atağı

Erzincan'da seralara 15 bin 579 kilogram örtüyle üretim atağı

projenin kapsamı:

Erzincan'da örtü altı üretimin geliştirilmesi ve seraların yenilenmesi amacıyla yürütülen Örtüaltı Tesislerin Örtülerinin Yenilenmesi Projesi kapsamında 28 üreticiye toplam 15 bin 579 kilogram sera örtüsü desteği verildi.

mali yapı ve destek oranı:

Projeye ayrılan toplam bütçe 2 milyon 400 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarın 1 milyon 200 bin lirası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 1 milyon 200 bin lirası üreticiler tarafından karşılandı ve sağlanan desteğin yüzde 50'si hibe olarak ödendi.

dağıtım töreni ve hedefler:

Sera örtülerinin dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törene Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, siyasi parti temsilcileri ve seracılar katıldı. Proje ile üreticilerin üretim koşullarının iyileştirilmesi, sera altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

ERZİNCAN&#039;DA 28 ÜRETİCİYE 15,5 TON SERA ÖRTÜSÜ DESTEĞİ SAĞLANDI

ERZİNCAN'DA 28 ÜRETİCİYE 15,5 TON SERA ÖRTÜSÜ DESTEĞİ SAĞLANDI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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