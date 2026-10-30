Altıncı yılda deprem hazırlığı: İzmir'de kapsamlı saha ve masa tatbikatı

İzmir'de altıncı yılda kapsamlı deprem tatbikatı

İzmir'de Kemalpaşa merkezli 6.7 büyüklüğündeki deprem senaryosuna dayanan geniş katılımlı Bölgesel Düzey Masabaşı ve Saha Deprem Tatbikatı, afet ve acil durum müdahale hazırlıklarını sınamak üzere düzenlendi. Tatbikat, Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin 6'ıncı yıl dönümünde gerçekleştirildi.

Tatbikatın kapsamı ve sahadaki uygulamalar:

Senaryo gereği Afet Koordinasyon Kurulu üyeleri, AFAD İl Müdürlüğünde bir araya geldi ve müdahale süreçleri burada koordine edildi. İzmir Valisi Süleyman Elban sevk ve idareyi sağlayarak, depremden etkilenen ilçe kaymakamlarıyla video konferans yöntemiyle canlı bağlantı kurdu ve son durum hakkında bilgi aldı.

Tatbikata İzmir AFAD Arama ve Kurtarma Birliği ile akredite edilen 36 kamu ve sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Uşak, Denizli, Balıkesir ve Muğla'dan sevk edilen ekipler de katıldı. Sahada toplam 2 bin 198 personel, 1 helikopter ve 486 araç ile Balçova, Buca ve Torbalı'daki enkazlarda müdahale çalışmaları yürütüldü.

Senaryo kapsamında Aliağa'daki bir tesiste KBRN olayına müdahale edildi; Menemen'de çıkan yangına müdahalede çiftlik hayvanlarının tahliyesi ve suda arama kurtarma faaliyetleri icra edildi. Buca'daki enkaz bölgesinde arama kurtarma köpeklerinin tespit ettiği yaralıların hava ve kara yoluyla tahliyesi Vali Elban tarafından takip edildi.

Programda, 30 Ekim 2020'deki depremde hayatını kaybeden 117 kişi için Kur'an-ı Kerim okunup, saat 14.51'de saygı duruşunda bulunuldu.

Hazırlık, risk azaltma ve kurumlar arası iş birliği:

Vali Süleyman Elban deprem öncesi hazırlıkların önemine dikkat çekti ve şehirlerin ile binaların dirençli hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Elban, "Afetlerle ilgili süreç afet öncesi hazırlık, afet sırası ve afet sonrası olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Son 2 yılda ülke genelinde 450 bin konutun hak sahiplerine teslim edilmesi, deprem sonrası süreçteki başarımızı gösteriyor. Ancak asıl amacımız binalarımızı ve yaşadığımız alanları dirençli hale getirerek, afet anındaki ve sonrasındaki kayıpları minimize etmektir. Su yatağını boş bırakmak, bina kalitesini ve zemin durumunu doğru planlamak zorundayız. Önceden tedbir aldığımızda doğa olayları felakete dönüşmeyecektir." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Sorunlu yapılarla ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içinde yürütmeyi hedefliyoruz. Şehrimizi çok yakın bir zamanda afetlere karşı çok daha dirençli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı yapıları ve konut projelerini değerlendirerek, "Bayraklı’da inşa edilen 5 bin konutta vatandaşlarımızın güvenle oturduğunu görüyoruz. Sene sonuna kadar farklı ilçelerde 21 bin sosyal konutun planlaması gerçekleşecek" diye konuştu.

Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman desteğe hazır olduğunu belirterek, tüm imkanlarla halkın hizmetinde ve yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Tatbikat, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde destek illerin intikali ile il ve ilçe AFAD yönetim merkezlerinin afet süreçlerine aktif katılımını test etti ve bölgedeki müdahale kapasitesinin değerlendirilmesine olanak sağladı.

İZMİR VALİLİĞİ SEVK VE İDARESİNDE, KEMALPAŞA MERKEZLİ 6.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSUNA DAYANAN GENİŞ KATILIMLI BÖLGESEL DÜZEY MASABAŞI VE SAHA DEPREM TATBİKATI YAPILDI.