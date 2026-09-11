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Beyşehir’de servis şoförleriyle güvenli taşıma için yol haritası hazırlandı

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 öncesi servis şoförleriyle düzenlenen toplantıda öğrenci güvenliği, mevzuat uyumu ve güzergahları ele aldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Emre Koç

Beyşehir’de servis şoförleriyle güvenli taşıma için yol haritası hazırlandı

Beyşehir ilçesinde yeni eğitim yılı öncesi hazırlık

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılına sayılı günler kala taşımalı eğitim hizmetlerinin güvenli, düzenli ve sorunsuz yürütülmesi amacıyla servis şoförleriyle bir araya geldi. Toplantıya başkanlık eden Musa Konuk yönetiminde, yeni dönemde öğrencilerin okullara güvenli ulaşımını sağlamak için izlenecek yol değerlendirildi.

Toplantıda ele alınan başlıca hususlar:

Görüşmelerde öğrenci güvenliğinin her koşulda öncelikli olması gerektiği vurgulandı. Servis araçlarının ilgili mevzuata uygunluğu, taşıma güzergahlarının planlanması ve araç içi kurallara riayet edilmesi konuları ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı. Ayrıca öğrencilerin okullara zamanında ve güvenli biçimde ulaştırılması için alınacak önlemler konuşuldu.

Yıl boyunca dikkat edilecek konular:

Toplantıda, eğitim öğretim yılı boyunca servis şoförlerinin dikkat etmesi gereken hususlar tek tek değerlendirildi. Sürücülerin mevzuat bilgisi, araç bakımı ve yol güvenliği protokollerine uyumun önemi tekrarlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, uygulamaların düzenli takibi ve koordinasyonun sürdürüleceğini bildirdi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni dönem için görev alacak tüm servis şoförlerine kazasız, sağlıklı ve başarılı bir dönem diledi ve öğrencilerin güvenli ulaşımı için işbirliğinin önemine dikkat çekti.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA TAŞIMALI EĞİTİM SERVİS ŞOFÖRLERİYLE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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