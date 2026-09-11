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Marmaris'te yıkımlar için son söz bakanlıktan gelecek

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kaçak yapı yıkımlarının İçişleri Bakanlığı talimatına bağlı olduğunu, belediyenin hukuki yükümlülüğünü vurguladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Marmaris'te yıkımlar için son söz bakanlıktan gelecek

Marmaris'te yıkımlar için son söz bakanlıktan gelecek

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen koordinasyon toplantısında merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıda ilçenin genel sorunları ve özellikle imar ile kaçak yapılar gündeme geldi.

toplantıda öne çıkanlar:

Başkan Ünlü, toplantıda muhtarların sorularını yanıtladı ve ÖÇK bölgesindeki imar süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete’nin imar planlama çalışmaları nedeniyle yıkımların durdurulabileceğine ilişkin açıklamalarına cevap verdi. Ünlü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Hisarönü Muhtarlığı’na verdiği yanıtta planlama çalışmalarının sürdüğünün belirtildiğini, ancak bunun otomatik olarak yıkımların durdurulması anlamına gelmediğini kaydetti.

yıkım kararları ve sorumluluk:

Ünlü, yıkım kararlarının belediyenin keyfi bir tercih olmadığını vurgulayarak, kararların hukuki süreçlerle belirlendiğini ifade etti. Marmaris genelinde yaklaşık 134 yıkım kararı bulunduğunu ve bunların 47'sinin uygulandığını söyledi. Başkan Ünlü, yıkımların durdurulması yönünde bir karar alınmasının sorumluluk boyutunun da düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Ünlü, yıkımlarla ilgili olarak doğrudan Bakanlık talimatının belirleyici olduğunu şu sözlerle özetledi: 'Bana İçişleri Bakanlığı’ndan 'yık' diye talimat geldi. Ben yıkmak zorundayım. 'Yıkma' diye talimat gelirse durur. Ama bu yazı gelir mi? Bence gelmez.'

Başkan, yıkılan yapıların çoğunun geçmişte verilen beyanlarla ilgili olduğunu, Marmaris'te aslında yaklaşık 4 bine yakın kaçak yapı bulunduğunu söyledi. Ancak yıkılanların, imar barışından faydalanmak amacıyla 2017 yılı öncesinde var gösterilip gerçekte olmayan yapıların tespit edilenleri olduğunu belirterek, 'Devlet aslında kendini kandıranları cezalandırıyor' dedi.

Ünlü ayrıca yapılacak imar planlarının mevcut kaçak yapıların tamamını kapsamayacağını ifade etti: 'İmar planı bugün gelsin, bu evler yine yıkılır. Çünkü imar planları bugünden sonra yapılacak olanları kapsayacak. Yıkım kararı çıkan bu yapılar için ancak ve ancak imar affı gelmesi gerek.'

Milletvekilinin açıklamalarının vatandaşlarda umut oluşturduğunu, ancak bunun gerçekçi olmadığını savunan Ünlü, 'Maalesef ki vekil insanların duygularıyla, umutlarıyla oynuyor' diyerek eleştirdi.

devlet yönetimi ve uygulama çağrısı:

Ünlü, devlet yönetiminde kişisel inisiyatiflerin belirleyici olmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Herkes sorumluluğunu bilsin. Milletvekillerinin sözünün de ağırlığı olması lazım. 'Yapmayabilir, etmeyebilir' diye bir inisiyatif ile devlet yönetilemez. Laflarla devlet yönetilmez, devlet kağıt kalemle, kanunla hukukla yönetilir' ifadelerini kullandı.

Belediye olarak yıkım uygulamalarını yapmak istemediğini ama yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirten Ünlü, vekilin 'Eğer başkan ceza alırsa ben de onunla hapse girerim' şeklindeki sözlerine, 'İyi de hapse niye girelim? Hükümet olarak bir an önce bataklığı kurutun, imarı çıkarın. Tıpkı Taşlıca planlarında olduğu gibi, belediye olarak biz de elimizden gelen desteği verelim' yanıtını verdi.

Kaçak yapılaşmanın önlenmesine yönelik önerisini de paylaşan Ünlü, beton firmalarına yönelik denetim çağrısında bulundu: 'Beton firmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetiminde beton satıyor. Bakanlık, beton firmalarına 'İmar olmayan yere beton veremezsiniz' desin, kaçağın önüne büyük oranda geçeriz.'

Toplantı, muhtarların sorunlarının belediye birimleriyle paylaşılması ve yasal çerçevede çözüm arayışlarının vurgulanmasıyla son buldu.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA İLÇENİN...

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ, MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA İLÇENİN SORUNLARINI VE ÖZELLİKLE İMAR KONUSUNU DEĞERLENDİRDİ. KAÇAK YAPILARIN YIKIMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNAN ÜNLÜ, "BANA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ‘YIK’ DİYE TALİMAT GELDİ. BEN YIKMAK ZORUNDAYIM. ‘YIKMA’ DİYE TALİMAT GELİRSE YIKMAM" DEDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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