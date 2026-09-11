Diyarbakır'da meme kanserinde yeni dönem: kamera destekli kapalı ameliyatla estetik odaklı tedavi

Diyarbakır'da videoendoskopik yöntemle meme cerrahisinde bölgesel ilk

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, meme kanseri cerrahisi alanında bölgede ilk kez videoendoskopik meme cerrahisi (kapalı meme ameliyatı) başarıyla uygulandı. Cerrahi onkoloji ve plastik cerrahi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, özel kamera sistemleri kullanılarak geleneksel açık cerrahiye göre daha küçük ve daha az görünür kesiler tercih edildi.

yöntemin teknik ayrıntıları ve avantajları:

Ameliyatta kullanılan kamera destekli sistem sayesinde cerrahlar, sınırlı kesilerden içeri girerek kanserli dokuyu güvenli şekilde çıkarabiliyor. Uygun olgularda memenin aynı seansta yeniden şekillendirilmesi de mümkün oluyor. Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken, yöntemin en önemli özelliğinin "kanser tedavisinden ödün verilmeden daha küçük ve daha az görünür kesilerle uygulanabilmesi" olduğunu vurguladı. Başçeken, kesilerin çoğunlukla meme başı çevresi veya koltuk altı gibi daha az fark edilen bölgelerden yapıldığını belirtti.

hangi hastalara uygulanıyor ve hasta seçimi:

Uzmanlar, videoendoskopik yöntemin her hastaya uygun olmadığını özellikle belirtiyor. Tümörün büyüklüğü ve konumu, hastalığın evresi, meme dokusunun özellikleri ve hastanın genel sağlık durumu ayrıntılı olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirme sonucunda uygun bulunan hastalarda hem onkolojik güvenlik sağlanıyor hem de estetik beklentiler göz önünde bulunduruluyor.

Uygulamanın hasta yaşam kalitesine katkı sağlayabileceğine dikkat çeken ekip, kanser cerrahisinin ve aynı ameliyatta memenin yeniden şekillendirilmesinin, ameliyat sonrası iyileşme ve psikolojik durum üzerinde olumlu etkileri olabileceğini ifade etti.

hasta deneyimi ve yerel desteğin rolü:

İstanbul'da yaşayan hasta Zehra Çeter, rahatsızlığını fark eder etmez doktora başvurduğunu ve tedavisini ailesinin Diyarbakır'da olması nedeniyle yakınlarının yanında sürdürmeye karar verdiğini söyledi. Çeter, bölgedeki ilk hasta olmaktan memnun olduğunu belirterek, "Ailem yanımda olduğu için güç aldım. Tedavimi başarıyla gerçekleştiren ve ilgilenen tüm doktorlara teşekkür ediyorum" dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, uygulamanın bölgedeki sağlık hizmetleri açısından önemine değinerek, vatandaşların ileri düzey hizmetlere başka şehirlerde arama gereği duymadan Diyarbakır'da erişebilmesinin hedeflendiğini söyledi. Asiltürk, yöntemin hastanenin ulaştığı düzeyi gösterdiğini belirterek, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti ve hastaya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Operasyon, cerrahi onkoloji ekibinden Doç. Dr. Salim İlksen Başçeken, Op. Dr. İsmail Can Tercan, Op. Dr. Hogir Aslan ve Dr. İbrahim İşler ile Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersin Yavuz tarafından gerçekleştirildi.

CERRAHİ ONKOLOJİ EKİBİ