Harmanda oyun havasıyla hasat maratonunu noktaladılar

Güngör ailesi hasadı patoz sonrası kutladı

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Erenyurt Mahallesi Polcuoğulları Sokak'ta yaşayan Güngör ailesi, yaklaşık 10 gün süren fındık hasadını tamamladı. Hasadın sona ermesiyle birlikte aile, fındıkların ayıklanması için gerekli patoz işlemini de gerçekleştirdi.

Patoz işlemi ve hazırlıklar:

Hasat sürecinin yoğun çalışma temposunu kapsayan patoz aşaması, ailenin verimi ve ürün temizliğini doğrudan etkiledi. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte aile fertleri, sezonun bitişini kendi harmanlarında bir araya gelerek kutlamayı tercih etti.

Harmanda müzik ve oyun havası:

Harmana kurdukları ses sistemiyle müzik çalan aile bireyleri, oyun havası eşliğinde oynayarak geçen 10 günlük maratonun yorgunluğunu ve stresini attı. Kutlama anları cep telefonu kameralarıyla kaydedilerek ve renkli görüntüler oluşturarak belgelendi.

Güngör ailesinin bu kutlaması, hem emek verilen dönemin sonunu işaret etti hem de toplumsal dayanışma ve geleneksel eğlence geleneğinin harman gibi mevsimsel işlerle iç içe sürdüğünü gösterdi. Ailenin harmandaki neşesi, köy yaşamının ritmiyle sezona veda etmenin doğal bir yansıması oldu.

ORDU’DA YAKLAŞIK 10 GÜN SÜREN FINDIK HASADINI TAMAMLAYAN GÜNGÖR AİLESİ, PATOZ İŞLEMİNİN ARDINDAN HARMANDA MÜZİK EŞLİĞİNDE OYUN HAVASI OYNAYARAK SEZONUN YORGUNLUĞUNU ATTI.