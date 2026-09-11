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Efeler Belediyesi'nden Tepecik'te 15 bin metrekarelik yol dönüşümü

Efeler Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Anıl Yetişkin öncülüğünde Tepecik Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik alanı asfaltlayarak ulaşım konforunu yükseltiyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Emre Koç

Efeler Belediyesi'nden Tepecik'te 15 bin metrekarelik yol dönüşümü

Efeler'de yol çalışmaları sürüyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Anıl Yetişkin öncülüğünde Tepecik Mahallesi'nde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ihtiyaç tespit edilen noktalarda gerçekleştirilen müdahalelerle mevcut yol yüzeyini yenileyerek ulaşımın daha güvenli ve konforlu olmasını hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı:

Tepecik Mahallesi'nde yürütülen çalışma, toplam 15 bin metrekarelik alanı kapsayacak şekilde asfaltlama işlemlerini içeriyor. Yapılan çalışmalarla yol yüzeyinin dayanıklılığı artırılırken, sürüş kalitesi ve yol güvenliği öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Hedef ve devam eden program:

Belediye yetkilileri, programın mahalle bazlı ihtiyaçlara göre planlandığını ve uygulamanın aşama aşama devam edeceğini belirtiyor. Başkan Anıl Yetişkin liderliğindeki Fen İşleri ekipleri, kent genelinde yol yapım, bakım ve yenileme işlerini belirlenen program doğrultusunda sürdürmeye devam edecek.

Asfaltlama çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşım kalitesinin artması ve vatandaşların günlük ulaşımının daha konforlu hale gelmesi amaçlanıyor.

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE KENT GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM VE YENİLEME...

EFELER BELEDİYE BAŞKANI ANIL YETİŞKİN’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE KENT GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, TEPECİK MAHALLESİ’NDE TOPLAM 15 BİN METREKARELİK ALANI ASFALTLA KAPLIYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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