Cizre'de hastane yönetimi vatandaş odaklı hizmet planını anlattı

Cizre devlet hastanesinde basın bilgilendirmesi

Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Halit Sapan, Başhekim Yardımcıları Serdar Munis ve Yakup Şirip ile birlikte ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarını başhekimlik makamında ağırladı. Toplantıda hastanenin mevcut işleyişi, hasta yoğunluğu ve ilçenin sağlık ihtiyaçları masaya yatırıldı.

Toplantıda öne çıkan noktalar:

Hastane yönetimi, nüfusu ve bölgenin stratejik konumu nedeniyle tesisin her gün yoğun başvuru aldığını belirterek, günlük binlerce vatandaşa hizmet verildiğine dikkat çekti. Yönetim tarafından yapılan açıklamada, "Bizim buradaki tek amacımız, hastanemize başvuran tüm vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunmak ve onların tedavilerini en iyi şekilde tamamlayarak sağlıklarına kavuşmalarını sağlamaktır" ifadelerine yer verildi.

Randevu ve poliklinik uygulamaları:

Başhekim Sapan, vatandaşların randevularını MHRS üzerinden oluşturabileceklerini hatırlattı. Sapan ayrıca, "Vatandaşlarımız MHRS üzerinden randevularını oluşturarak diledikleri poliklinikte muayene olabilirler. Ayrıca uzman doktorlarımız, ek mesai günlerinde ve akşam saatlerinde de vatandaşlarımıza poliklinik hizmeti vermektedir" dedi. Yönetim, özellikle geçiş güzergâhında yer alınması sebebiyle oluşan yoğunluğa karşı hizmet sürekliliğini sağlamak için ek mesai ve esnek poliklinik düzenlemelerinin uygulandığını vurguladı.

Toplantı sırasında basın mensuplarıyla yapılan karşılıklı görüş alışverişi, hastanenin önceliklerinin ve ihtiyaçlarının daha iyi tespit edilmesine katkı sundu. Hastane yönetimi, halkın bilgilendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ HALİT SAPAN, İLÇEDE GÖREV YAPAN YEREL VE ULUSAL BASIN TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK HASTANENİN ÇALIŞMALARI VE İLÇEDEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU.