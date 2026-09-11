Dolar 48,5981 +0,14%
Euro 56,4847 +0,17%
Bist 14.401,55 +0,05%
Altın Gram 6.929,06 +0,62%
EUR/USD 1,1616 +0,02%
Brent Petrol 104,12 -3,26%
--°

Yahyalı'da ekipten duygulu kutlama: başkan Esat Öztürk'e sürpriz doğum günü

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 65’inci yaşında belediye personelinin hazırladığı video ve pasta sürpriziyle duygusal anlar yaşadı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yahyalı'da ekipten duygulu kutlama: başkan Esat Öztürk'e sürpriz doğum günü

Yahyalı'da ekipten duygulu kutlama: başkan Esat Öztürk'e sürpriz doğum günü

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 65’inci yaş gününde belediye personelinin hazırladığı sürpriz programla karşılaştı. Başk anlık makamında gerçekleşen kutlama, videolar, çiçek ve pasta ile duygusal anlara sahne oldu.

personel videoyla duygularını paylaştı:

Programın en dikkat çekici bölümü, belediye personelinin Başkan Öztürk için özel olarak hazırladığı doğum günü videosunun izletilmesi oldu. Videoda farklı birimlerden çalışanlar, başkana yönelik samimi mesajlarını paylaştı. Mesajların yer aldığı görüntüleri izlerken Öztürk'ün duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Videonun hemen ardından kendisine çiçek takdim edildi ve kutlama doğum günü pastasının kesilmesiyle sürdü.

Sürpriz sonrasında Başkan Öztürk, personeline teşekkür ederek duygularını dile getirdi. Konuşmasında çalışma arkadaşlarıyla birlikteliği ve personelin yaklaşımının kendisini nasıl etkilediğini vurguladı: "Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum; sizlerle çalışmayı gerçekten bir şans olarak görüyorum. Allah her birinizden razı olsun. Hepimiz insanız, zaman zaman kırgınlıklarımız, ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Ancak bugün sizlerin bu güzel yaklaşımı beni gerçekten çok mutlu etti ve çalışma motivasyonumu daha da artırdı."

görev süreci ve gelecek tercihi:

Öztürk, üç dönemi geride bıraktığını belirterek siyasette kesinlik olmadığını ve gençlerin önünü açmanın gönlündeki isteği olduğunu dile getirdi. Sözlerini, "Elbette günün birinde bu makamda bir devir teslim olacak. Siyasette hiçbir şey kesin değil. Gönlümden geçen, artık gençlerin önünü açmak ve onların yolunu açmak. Rabbim neyi nasip eder, onu elbette bilemeyiz. Ben sadece gönlümden geçeni sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

Başkanı Öztürk görevde olduğu ilk döneme ilişkin bir karşılaştırma yaparak belediyedeki personel sayısındaki artışı aktardı. Göreve başladığında yaklaşık 60 personel olduğunu, bugün ise yaklaşık 220’ye yakın personelle hizmet verdiklerini belirtti ve bu büyümenin ilçeye sağlanan hizmetlerde personelin katkısının önemini gösterdiğini ifade etti.

Konuşmasında ayrıca belediye hizmetlerinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Öztürk, zaman zaman vefa konusunda sıkıntılar yaşansa da çalışma arkadaşları arasındaki kardeşlik bağlarının korunması gerektiğini vurguladı. Hazırlanan sürprizin kendisini son derece mutlu ettiğini ve personelin samimi yaklaşımının çalışma motivasyonunu artırdığını belirtti.

veda tokalaşmaları ve hatıra fotoğrafı:

Programın sonunda Başkan Esat Öztürk, personelin tamamıyla tek tek tokalaşarak kendisine iletilen doğum günü dilekleri için teşekkür etti. Kutlamanın sonunda tüm personelle birlikte bir hatıra fotoğrafı çekildi; toplu fotoğraf, günün anısı olarak kayda geçti ve personel arasındaki birliktelik duygusunu pekiştirdi.

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ESAT ÖZTÜRK; 65’İNCİ YAŞ GÜNÜNDE BELEDİYE PERSONELİ TARAFINDAN HAZIRLANAN...

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ESAT ÖZTÜRK; 65’İNCİ YAŞ GÜNÜNDE BELEDİYE PERSONELİ TARAFINDAN HAZIRLANAN SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli turizmini dört mevsime taşımak için master plan hazırlığı
images

Güvenli başlangıç: Muğla'da okullar için koordineli tedbir seferberliği
images

Söke altyapısı güçleniyor: ASKİ yatırımları ilçenin dört bir yanına yayılıyor
images

Adana canlı vakalı ilaçlı balon zirvesine ev sahipliği yapıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor Konyaspor sınavı için hazır: Konya yolunda

Çayla Deresi'ndeki balık ölümleri laboratuvarla netlik kazanacak

Yeni eğitim yılı öncesi okullarda yerinde inceleme

Davanın seyri değişti: Tuğba Yavaş dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı