Yahyalı'da ekipten duygulu kutlama: başkan Esat Öztürk'e sürpriz doğum günü

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 65’inci yaş gününde belediye personelinin hazırladığı sürpriz programla karşılaştı. Başk anlık makamında gerçekleşen kutlama, videolar, çiçek ve pasta ile duygusal anlara sahne oldu.

personel videoyla duygularını paylaştı:

Programın en dikkat çekici bölümü, belediye personelinin Başkan Öztürk için özel olarak hazırladığı doğum günü videosunun izletilmesi oldu. Videoda farklı birimlerden çalışanlar, başkana yönelik samimi mesajlarını paylaştı. Mesajların yer aldığı görüntüleri izlerken Öztürk'ün duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Videonun hemen ardından kendisine çiçek takdim edildi ve kutlama doğum günü pastasının kesilmesiyle sürdü.

Sürpriz sonrasında Başkan Öztürk, personeline teşekkür ederek duygularını dile getirdi. Konuşmasında çalışma arkadaşlarıyla birlikteliği ve personelin yaklaşımının kendisini nasıl etkilediğini vurguladı: "Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum; sizlerle çalışmayı gerçekten bir şans olarak görüyorum. Allah her birinizden razı olsun. Hepimiz insanız, zaman zaman kırgınlıklarımız, ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Ancak bugün sizlerin bu güzel yaklaşımı beni gerçekten çok mutlu etti ve çalışma motivasyonumu daha da artırdı."

görev süreci ve gelecek tercihi:

Öztürk, üç dönemi geride bıraktığını belirterek siyasette kesinlik olmadığını ve gençlerin önünü açmanın gönlündeki isteği olduğunu dile getirdi. Sözlerini, "Elbette günün birinde bu makamda bir devir teslim olacak. Siyasette hiçbir şey kesin değil. Gönlümden geçen, artık gençlerin önünü açmak ve onların yolunu açmak. Rabbim neyi nasip eder, onu elbette bilemeyiz. Ben sadece gönlümden geçeni sizlerle paylaşmak istiyorum" ifadeleriyle sürdürdü.

Başkanı Öztürk görevde olduğu ilk döneme ilişkin bir karşılaştırma yaparak belediyedeki personel sayısındaki artışı aktardı. Göreve başladığında yaklaşık 60 personel olduğunu, bugün ise yaklaşık 220’ye yakın personelle hizmet verdiklerini belirtti ve bu büyümenin ilçeye sağlanan hizmetlerde personelin katkısının önemini gösterdiğini ifade etti.

Konuşmasında ayrıca belediye hizmetlerinde birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Öztürk, zaman zaman vefa konusunda sıkıntılar yaşansa da çalışma arkadaşları arasındaki kardeşlik bağlarının korunması gerektiğini vurguladı. Hazırlanan sürprizin kendisini son derece mutlu ettiğini ve personelin samimi yaklaşımının çalışma motivasyonunu artırdığını belirtti.

veda tokalaşmaları ve hatıra fotoğrafı:

Programın sonunda Başkan Esat Öztürk, personelin tamamıyla tek tek tokalaşarak kendisine iletilen doğum günü dilekleri için teşekkür etti. Kutlamanın sonunda tüm personelle birlikte bir hatıra fotoğrafı çekildi; toplu fotoğraf, günün anısı olarak kayda geçti ve personel arasındaki birliktelik duygusunu pekiştirdi.

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ESAT ÖZTÜRK; 65’İNCİ YAŞ GÜNÜNDE BELEDİYE PERSONELİ TARAFINDAN HAZIRLANAN SÜRPRİZLE KARŞILAŞTI.