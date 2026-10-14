Beytüşşebap'ta sis ulaşımı ve hayvancılığı etkiledi

Bölgede sis etkili oldu:
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak yağış yerini sise bıraktı. Soğuk havaların sürmesiyle birlikte, bölgedeki farklı rakım seviyelerinde yağış biçimleri değişti.
Yüksek ve alçak kesimlerde farklı etkiler:
Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde az da olsa kar yağışı görüldü; alçak bölgelerde ise yoğun sis oluştu. Bu durum özellikle görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Ulaşım ve hayvancılık üzerinde etkisi:
Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte vatandaşlar araç kullanırken dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Yüksek alanlara çıkarılan hayvanlar da sisten etkilenince, çobanlar hayvanlarını köye getirerek güvenli bölgelere aldı.
Şırnak'ta sis etkili oldu
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