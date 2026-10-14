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Beytüşşebap'ta sis ulaşımı ve hayvancılığı etkiledi

Beytüşşebap'ta soğuk hava yüksek kesimlerde kar, alçak bölgelerde ise yoğun sis oluşturdu; görüş düştü, sürücüler ve çobanlar tedbir aldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Aslı Han

Beytüşşebap'ta sis ulaşımı ve hayvancılığı etkiledi

Bölgede sis etkili oldu:

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak yağış yerini sise bıraktı. Soğuk havaların sürmesiyle birlikte, bölgedeki farklı rakım seviyelerinde yağış biçimleri değişti.

Yüksek ve alçak kesimlerde farklı etkiler:

Kentin yüksek rakımlı bölgelerinde az da olsa kar yağışı görüldü; alçak bölgelerde ise yoğun sis oluştu. Bu durum özellikle görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Ulaşım ve hayvancılık üzerinde etkisi:

Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte vatandaşlar araç kullanırken dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Yüksek alanlara çıkarılan hayvanlar da sisten etkilenince, çobanlar hayvanlarını köye getirerek güvenli bölgelere aldı.

Şırnak&#039;ta sis etkili oldu

Şırnak'ta sis etkili oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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