Muğla'da ailelerin yükünü hafifleten gündüz bakımevi projeleri ilerliyor

Muğla'da gündüz bakımevi yatırımları devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim ve bakım hizmetlerinden yararlanabilmesi için Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinde iki yeni gündüz bakımevi projesini sürdürüyor. Toplam 188 çocuk kapasiteli tesisler, modern donanım ve enerji verimliliği önceliğiyle planlandı.

Ortaca projesi: kapasite, maliyet ve takvim:

Ortaca Merkez Mahallesi'nde yapımı süren Gündüz Bakımevi, 52 milyon 440 bin TL yatırımla hayata geçiriliyor. Tesisin inşaat alanı 968 metrekare olup, 108 çocuk kapasiteli olarak planlandı. Yapıda 6 sınıf, yemekhane ve idari ofisler yer alacak. Projenin Mayıs 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Köyceğiz projesi: gündüz bakımevi ve Kısa Mola Merkezi:

Köyceğiz Gelişim Mahallesi'nde inşa edilen proje kapsamında hem Gündüz Bakımevi hem de bağımsız bir Kısa Mola Merkezi bulunacak. Proje 55 milyon 644 bin TL yatırım bedeliyle, bin 600 metrekare inşaat alanına sahip tesis olarak tasarlandı. Köyceğiz gündüz bakımevi 80 çocuk kapasitesine sahip olacak; içinde 4 sınıf, 2 etkinlik odası ve yemekhane yer alacak. Projenin Mart 2027 sonunda tamamlanması planlanıyor.

teknik altyapı ve enerji verimliliği:

Her iki tesiste de çocukların güvenliği ve konforu için modern teknik donanım öngörülüyor. Planlanan sistemler arasında merkezi klima, endüstriyel mutfak ve 7 gün 24 saat izlenebilen yangın ve güvenlik sistemleri bulunuyor. Ayrıca tesislerin çatılarına kurulması planlanan güneş enerji panelleri ile yenilenebilir enerjiden yararlanılması ve enerji verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi'nde görevli İnşaat Mühendisi Oktay Çınar, projelerin yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek projenin teknik ve kapasite detaylarını hatırlattı. Çınar, Ortaca ve Köyceğiz'deki tesislerin ailelere ve çocuklara güvenli, işlevsel alanlar sunacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Ahmet Aras ise çocukların gelişimini destekleyen ve ailelerin yaşamını kolaylaştıran hizmetlere öncelik verdiklerini vurguladı. Başkan Aras, her çocuğun nitelikli eğitim ve bakım hizmetlerine erişebilmesini, ailelerin de çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri alanlara sahip olmasını istediklerini belirterek Köyceğiz, Ortaca ve Datça ilçelerinde yeni kreşlerin yapımını sürdürdüklerini açıkladı.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ailelerin gündelik yaşamında kolaylık sağlanması ve çocukların güvenli, sağlıklı ortamlarda vakit geçirmesi hedefleniyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN GÜVENLİ VE NİTELİKLİ ORTAMLARDA EĞİTİM VE BAKIM HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN ORTACA VE KÖYCEĞİZ’DE GÜNDÜZ BAKIMEVİ PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYOR.