Melikgazi'de camları kıran şahıs iki saatlik çabanın ardından polisle indirildi

olayın ayrıntıları:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı iş merkezinin 1'inci katında bir kişinin iş yeri camlarını kırıp eşyaları dışarı attığı bildirildi. Olayda adı açıklanan Y.D., bulunduğu yerden inmeyerek kendine zarar verme girişiminde bulundu.

müdahale ekiplerinin çalışması:

Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Y.D.'nin bulunduğu noktanın altına güvenlik amacıyla şişme yatak kurarken polis ekipleri uzun süre ikna çalışması yürüttü. Ekiplerin çabaları yaklaşık 2 saat sürdü; bu süre zarfında şahıs ısrarla bulunduğu yerden inmeyerek güç anlar yaşattı.

kurtarma ve sonrası işlemler:

Polisler, Y.D.'nin bir anlık dalgınlığını değerlendirerek müdahale edip şahsı içeri çekti ve bulunduğu binadan güvenli şekilde aşağı indirdi. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri şahsı ambulansa alarak kontrol amaçlı hastaneye götürdü. Daha sonra Y.D.'nin ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.

Olay, ekiplerin koordineli çalışması ve önceliğin can güvenliği olduğu müdahale yaklaşımıyla sonlandırıldı. Yetkililer, benzer durumlarda kısa süreli koordinasyonun ve itfaiye ile sağlık ekiplerinin hazır bulunmasının önemine dikkat çekti.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE İŞYERİNİN CAMLARINI KIRARAK, EŞYALARI AŞAĞI ATAN VE KENDİNE ZARAR VERMEK İSTEYEN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN UZUN SÜREN İKNA ÇALIŞMALARINA RAĞMEN BULUNDUĞU YERDEN İNMEDİ. EKİPLERE YAKLAŞIK 2 SAAT BOYUNCA ZOR ANLAR YAŞATAN ŞAHIS ZOR KULLANILARAK, BULUNDUĞU YERDEN İNDİRİLDİ.