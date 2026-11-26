Ameliyatsız müdahale: ESD ile ulaşılması güç lezyonun çıkarılması

Denizli'de Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Kutluana ve ekibi, kalın bağırsağın en ulaşılması zor noktalarından biri olan çekumda tespit edilen dev bir tümörü, herhangi bir cerrahi kesi yapmadan tamamen temizledi. Vakada saptanan kitle, üçgen formda ve 80x70 mm (8 santimetre) boyutundaydı.

Operasyonun zorlukları:

Çekum, kalın bağırsağın duvar kalınlığının en ince olduğu bölge olması nedeniyle milimetrik hatada dahi delinme ve ağır kanama riski taşır. Bu nedenle benzer büyüklükteki lezyonlar sıklıkla açık cerrahi ile bağırsağın bir kısmının çıkarılmasını gerektirir. Vakada lezyonun konumu ve boyutu, ekibin tanımladığı üzere endoskopinin üst sınırlarını zorlayan ekstrem bir durum oluşturuyordu.

Uygulanan teknik ve işlem ayrıntıları:

Ekip, cerrahi kesi yapmaksızın kolonoskopi cihazı eşliğinde Endoskopik Submukozal Disseksiyon (ESD) tekniğini tercih etti. Özel mikro bıçaklar kullanılarak milimetrik hassasiyetle çalışıldı ve lezyon, alt dokudan tek parça halinde sıyrılarak çıkarıldı. İşlem sırasında yüksek delinme ve kanama riskine rağmen herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Prof. Dr. Kutluana, bölgenin duvar yapısının "kâğıt inceliğinde" olduğunu belirterek, gerçekleştirilen operasyonun teknik donanım ve deneyim gerektirdiğini vurguladı. Vakaya daha önce başka bir merkezden yönlendirme yapıldığı da açıklandı.

Sonuç ve takip:

İşlem sonrası ne kanama ne de delinme komplikasyonu görüldü; hasta ertesi gün ayağa kalktı ve hafif gıdalarla beslenmeye başladı. Takip amacıyla hasta klinikte 2-3 gün gözlem altında tutuldu.

Patoloji incelemesinde ise lezyonda erken dönem neoplazi bulguları saptandı. Ekip, bu vakayı endoskopinin sınırlarını zorlayan, ancak uygun teknoloji ve deneyimle ameliyatsız çözülebilen bir örnek olarak değerlendirdi ve yöntemin riskleri ile elde edilen başarıyı paylaştı.

Bu olgu, çekum gibi ince duvarlı bölgelerde uygulanan ileri endoskopik tekniklerin, doğru hasta ve durum seçildiğinde cerrahi gereksinimi azaltabileceğini gösteriyor.

DENİZLİ’DE BİR HASTADA KALIN BAĞIRSAĞIN ANATOMİK OLARAK ULAŞILMASI VE MÜDAHALE EDİLMESİ EN RİSKLİ NOKTASINDA SAPTANAN 8 SANTİMETRELİK DEV KİTLEYİ AMELİYATSIZ YÖNTEMLE TAMAMEN TEMİZLEDİ.