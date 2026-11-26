Vali Varol Didim çarşısında halkla buluştu:

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, ilçe ziyaretleri kapsamında Didim çarşısını dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Vali Varol, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Esnafın ekonomi ve sosyal hayattaki rolü vurgulandı:

Varol, çarşıda karşılaştığı esnafla konuşurken ilçenin ticari hayatına katkı sağlayan işletmelerin önemine dikkat çekti. Esnafın emeğinin ve ticari faaliyetlerinin ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamı üzerindeki etkisine işaret eden Vali, yerel ekonomiye verilen değerin sürekliliğine vurgu yaptı.

Ziyaret sırasında vatandaşların yakın ilgisiyle karşılaşan Vali Varol, görüştüğü kişilerle gündelik sorunları ve beklentileri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bu buluşmalar, yerel yönetim temsilcileri ile kent sakinleri arasında doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağladı.

Samimi görüntüler ve yerel temaslar:

Çarşı turu esnasında oluşan samimi görüntüler, ziyaretin sıcak atmosferini yansıttı. Vali Varol'un esnafla yüz yüze iletişimi, hem moral hem de ilçenin ticari yaşamına ilişkin karşılıklı farkındalık oluşturdu.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, DİDİM İLÇESİNDE ÇARŞI ESNAFI VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK HAYIRLI İŞLER VE BEREKETLİ KAZANÇLAR DİLEDİ.