biga fuarında jandarma trafik güvenliği tanıtımı öne çıktı

Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nda jandarma tanıtımı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, 2-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı süresince tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürüttü. Fuar alanında yürütülen etkinliklerle farklı yaş gruplarından ziyaretçilere trafik güvenliği ve jandarma görevleri hakkında kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştirildi.

etkinlikte yapılan dağıtımlar:

Faaliyetler kapsamında toplam 2 bin 750 vatandaşa ulaşıldı. Ziyaretçilere ve çocuklara Trafik Jandarması Timlerinin görevleri anlatıldı; çocuklara 400 adet Trafik Jandarması boyama kitabı, ziyaretçilere ise 1.500 adet trafik bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Bu materyallerle özellikle çocuklarda trafik bilinci oluşturulması hedeflendi.

sürücü ve kullanıcı bilgilendirmeleri:

Traktör sürücülerine ROPS ve FROPS koruma demirlerinin önemi, reflektör kullanımı ile sarı ışıklı döner veya flaşörlü uyarı lambalarının gerekliliği konusunda bilgi verildi. Motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanım esasları ile koruyucu ekipmanların kazalarda yaralanma riskini azaltmadaki rolü anlatıldı.

Ayrıca ekipler, genel trafik kuralları, yaya geçitlerinde uyulması gereken uygulamalar ve emniyet kemeri kullanımının önemi üzerinde durdu. "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında verilen bilgilendirmelerle katılımcılarda trafik güvenliği bilincinin artırılması amaçlandı.

Etkinlik, tarım ve hayvancılıkla bağlantılı ulaşım güvenliği konularına dikkat çekerken, jandarma ekiplerinin yerinde bilgilendirme ve görsel materyal dağıtımıyla toplumsal farkındalığı güçlendirmesiyle tamamlandı.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE ‘BİGA GIDA, TARIM, HAYVANCILIK VE TEKNOLOJİLERİ FUARI’ ÇERÇEVESİNDE TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.