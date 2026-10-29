Demirözü'nde çiftçilere destek için şap aşısı ve buzağı küpeleme seferberliği

Demirözü'nde şap aşısı kampanyası sürüyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yürütülen 2026 sonbahar dönemi büyükbaş hayvan şap aşılama kampanyası kapsamında aşı ve küpeleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz de katıldı.

Beşpınar'da uygulama ve ekip:

Veteriner hekimler tarafından Beşpınar köyünde gerçekleştirilen uygulamalarda büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı, ayrıca yeni doğan buzağıların küpeleme işlemleri tamamlandı. Ekipler aynı zamanda hayvanların kayıtlarını güncelleyerek saha verilerini sağlıklı biçimde tutuyor.

Hedefler ve üreticiye sağlanan faydalar:

Kampanyanın temel amacı, hayvan sağlığını korumak ve şap hastalığının yayılma riskini azaltmaktır. Yapılan kayıt ve takip çalışmaları sayesinde hastalık izlemi kolaylaşırken yetiştiricilerin tarımsal desteklerden yararlanması da hedefleniyor. Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere bereketli bir üretim sezonu diledi ve çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

DEMİRÖZÜ’NDE ŞAP AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR