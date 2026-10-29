Dolar 49,8321 +0,06%
Euro 55,6424 +0,12%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.473,60 -0,27%
EUR/USD 1,1145 -0,11%
Brent Petrol 110,49 -1,03%
--°

Coşkuyla yürüdü: Osmaneli'nin 29 Ekim fener alayı

Osmaneli'de 29 Ekim kutlamalarında düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayında kaymakam, belediye başkanı, güvenlik güçleri ve halk coşkuyla yer aldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Coşkuyla yürüdü: Osmaneli'nin 29 Ekim fener alayı

Osmaneli'de 29 Ekim kutlamaları

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi. Osmaneli Kaymakamlığı ile Osmaneli Belediyesi ortak organizasyonuyla gerçekleşen tören, ilçede yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yürüyüşün rotası ve atmosferi:

Katılımcılar sabah saatlerinde İnönü Mahallesi Bayraklar Mevkii'nde toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Hürriyet Caddesi üzerinden Osmaneli Kaymakamlığı önüne kadar yürüyen grup boyunca vatandaşlar sloganlar attı ve marşlar söyledi. Yürüyüş, hem gündüz hem akşam bölümünde halkın bir araya geldiği, birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı bir etkinlik olarak öne çıktı.

Katılımcılar ve organizasyon:

Fener alayına; Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Soy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililer, etkinliklerin düzeni ve güvenliğinin sağlanması için koordinasyonun sağlandığını belirtti.

Osmaneli'de düzenlenen yürüyüş ve fener alayı, ilçede Cumhuriyet değerlerinin toplumsal düzeyde hatırlanması ve kutlanması bakımından önemli bir gün oldu ve vatandaşların yoğun katılımıyla son buldu.

OSMANELİ İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA...

OSMANELİ İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ VE FENER ALAYI DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Selçuklu'da öğrencilerin sağlığı için kantinlere kapsamlı denetim başlatıldı
images

Bursa Uludağ’da 12 ülkeden üniversite temsilcileri uluslararası haftada buluştu
images

Kil atölyesiyle dayanışma: bağışlar 81 İl 81 Aşevi Projesi'ne aktarılacak
images

Valilikte cumhuriyet coşkusu: İstanbul Valisi Davut Gül tebrikleri kabul etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sergen yalçın'ın göreve gelişi: Servet Çetin'den destek ve yönetim uyarısı

Hasta haklarına dikkat: Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği

Selçuklu'da öğrencilerin sağlığı için kantinlere kapsamlı denetim başlatıldı

Kepez'te 7/24 yağış nöbeti: ekipler üç günde 70 ihbara müdahale etti

TREND HABERLER

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Almanya'da 'steak döner' tartışması: yaprak dönerin adı ve kültürel sahiplik

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı