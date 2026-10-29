Coşkuyla yürüdü: Osmaneli'nin 29 Ekim fener alayı

Osmaneli'de 29 Ekim kutlamaları

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi. Osmaneli Kaymakamlığı ile Osmaneli Belediyesi ortak organizasyonuyla gerçekleşen tören, ilçede yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yürüyüşün rotası ve atmosferi:

Katılımcılar sabah saatlerinde İnönü Mahallesi Bayraklar Mevkii'nde toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Hürriyet Caddesi üzerinden Osmaneli Kaymakamlığı önüne kadar yürüyen grup boyunca vatandaşlar sloganlar attı ve marşlar söyledi. Yürüyüş, hem gündüz hem akşam bölümünde halkın bir araya geldiği, birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı bir etkinlik olarak öne çıktı.

Katılımcılar ve organizasyon:

Fener alayına; Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Torun, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Soy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililer, etkinliklerin düzeni ve güvenliğinin sağlanması için koordinasyonun sağlandığını belirtti.

Osmaneli'de düzenlenen yürüyüş ve fener alayı, ilçede Cumhuriyet değerlerinin toplumsal düzeyde hatırlanması ve kutlanması bakımından önemli bir gün oldu ve vatandaşların yoğun katılımıyla son buldu.

OSMANELİ İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103’İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ VE FENER ALAYI DÜZENLENDİ.