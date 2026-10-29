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Çocukların dijital mahremiyeti herkesin ortak sorumluluğu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan küçük çocuğa ait sünnet görüntülerinin 5651 kapsamında mahkeme kararıyla kaldırıldığını bildirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Çocukların dijital mahremiyeti herkesin ortak sorumluluğu

Bakanlık açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Ö.Ö. tarafından paylaşılan, küçük yaştaki bir çocuğun sünneti sırasında kaydedilen görüntü ve konuşmalarla ilgili işlem yapıldığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu içeriğin 5651 sayılı Kanun kapsamında çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebiyle mahkemeye başvurduğunu ve ilgili mahkemenin talebi kabul ettiğini bildirdi.

Hukuki değerlendirme

Bakanlığın dilekçesinde çocukların doğdukları ilk günden itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin ve sağlıkla bağlantılı deneyimlerinin sosyal medya içeriğine dönüştürülmesinin özel hayatın gizliliği ve kişilik hakları açısından ciddi riskler taşıdığı vurgulandı. Metinde ayrıca şu husus açıklandı: "Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır."

Koruma ve sorumluluk

Açıklamada ebeveynlerin rızasının, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmeyeceği belirtildi ve çocukların üstün yararının gözetilmesinin esas olduğu tekrarlandı. Bakanlık, çocukların mahremiyetini dijital ortamlarda korumaya yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğini bildirdi ve mahremiyetin korunmasının ebeveynler, içerik üreten ve paylaşan kişiler, platformlar ve ilgili tüm tarafların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, &quot;ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİNİN...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA, "ÇOCUKLARIN MAHREMİYETİNİN DİJİTAL ORTAMLARDA DA KORUNMASI; EBEVEYNLERİN, İÇERİK ÜRETEN VE PAYLAŞAN KİŞİLERİN, PLATFORMLARIN VE İLGİLİ TÜM TARAFLARIN SORUMLULUĞUNDADIR" DENİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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