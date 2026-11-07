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Biga'da vinç yüklü tırın lastikleri trafikte alev aldı

Biga'nın Göktepe mevkiinde seyir halindeki vinç yüklü tırın tekerlekleri alev aldı; çevredekiler haber verdi, itfaiye hızlı müdahaleyle yangını söndürdü.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:24

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Biga'da vinç yüklü tırın lastikleri trafikte alev aldı

Olayın gelişimi:

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde, Göktepe mevkiinde seyir halindeki bir tırın tekerlekleri aniden alev aldı. Dorsesinde vinç taşıyan tırın plakası henüz öğrenilemedi.

Yanan lastikleri gören çevredeki sürücüler durumu derhal jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine hızlıca ekip sevk edildi.

Müdahale ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri çevre güvenliğini sağladı ve inceleme başlattı.

Yangının çıkış nedenine ve tırda oluşan hasarın boyutuna ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı; jandarma ve ilgili birimler olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Biga'da vinç taşıyan tırın lastikleri alev aldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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