Biga'da vinç yüklü tırın lastikleri trafikte alev aldı

Olayın gelişimi:

Çanakkale'nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde, Göktepe mevkiinde seyir halindeki bir tırın tekerlekleri aniden alev aldı. Dorsesinde vinç taşıyan tırın plakası henüz öğrenilemedi.

Yanan lastikleri gören çevredeki sürücüler durumu derhal jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine hızlıca ekip sevk edildi.

Müdahale ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri çevre güvenliğini sağladı ve inceleme başlattı.

Yangının çıkış nedenine ve tırda oluşan hasarın boyutuna ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı; jandarma ve ilgili birimler olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Biga'da vinç taşıyan tırın lastikleri alev aldı