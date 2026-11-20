Cilo Dağı'nda zirve karla kaplandı, eteklerde sonbahar renklerini koruyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesi, ilçeyi etkileyen soğuk hava ve yüksek kesimlerde aralıklarla devam eden kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden birine ev sahipliği yapan dağ, bu yıl da doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

kış ve sonbaharın aynı karede buluşması:

Zirvede kış şartlarının hüküm sürdüğü alanların hemen aşağısında ovayı kaplayan alanlarda ise sonbaharın sarı, kahverengi ve yeşilin tonları hâlâ baskın. Bu zıt görünümler, bölgede yaşayanlar ile doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için etkileyici manzaralar ortaya çıkarıyor.

soğuk hava yaşamı etkiliyor:

İlçede bir ayı aşkın süredir etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kar örtüsünün kalınlaşmasına neden oldu. Bu durum, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde de soğuk havanın daha belirgin hissedilmesine yol açıyor ve günlük yaşamı etkiliyor.

Yetkililer ve yerel gözlemciler, yüksek rakımlarda kar örtüsünün kalınlaşmasının ulaşım ve tarım gibi alanlarda etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor; bölgedeki doğal dengenin korunması ve tedbirlerin alınması önem taşıyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BULUNAN 4 BİN 135 RAKIMLI CİLO DAĞI'NIN ZİRVESİ BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, DAĞIN ETEKLERİNDE SONBAHARIN RENKLERİ HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR.