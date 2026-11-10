Bilecik atölyesinde emek ve hizmet sohbeti

Atölye ziyareti ve değerlendirme

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliğini ziyaret ederek burada görev yapan personelle bir araya geldi. Ziyarette atölyede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve saha uygulamalarını yerinde gözlemledi.

Ziyarette ele alınan konular:

Başkan Subaşı, çalışanlarla sohbet ederek günlük iş akışını, bakım-onarım ve altyapı çalışmaları gibi yürütülen işleri değerlendirdi. Personelin karşılaştığı sorunlar ve süreçlerin verimliliğini artırmaya yönelik gözlemler konuşuldu.

Başkanın mesajı:

Melek Mızrak Subaşı ziyaretinde personele yönelik takdirini dile getirerek, "Şehrimizin her noktasında hizmet üreten çalışma arkadaşlarımızın emeği çok kıymetli. Bilecik için özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan, ekiplerin emeklerinin şehir için önemli olduğuna vurgu yaptı.

BAŞKAN SUBAŞI, FEN İŞLERİ ATÖLYESİNDE ÇALIŞANLARLA BULUŞTU