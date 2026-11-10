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Bilecik Belediyesi'nde 10 Kasım sessizliği: iki dakikalık anma

Bilecik Belediyesi çalışanları, 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk için iki dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik Belediyesi'nde 10 Kasım sessizliği: iki dakikalık anma

Bilecik Belediyesi'nde anma programı

Bilecik Belediyesi çalışanları, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle belediye bahçesinde toplandı. Tören, 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe başladı ve katılımcılar anma için bir araya geldi.

törenin akışı:

Personel, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim amirleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu yaptı. Saygı duruşunu takiben İstiklal Marşı okundu; törene katılanlar Atatürk'ü anmanın verdiği saygı ve hüzünle törene iştirak etti. Törenin tamamlanmasının ardından katılımcılar görevlerinin başına döndü.

şehir genelinde uygulama:

10 Kasım nedeniyle il genelinde okul ve kurumların önlerindeki bayraklar yarıya indirildi. Bilecik'teki anma töreni, tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen programların bir yansıması olarak Atatürk'ün anısını yaşattı.

BİLECİK BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88. YIL...

BİLECİK BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BELEDİYE BAHÇESİNDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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