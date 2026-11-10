Müftü Gül'den organ bağışı standına destek, diyaliz hastalarına moral

ziyaretin amacı ve kapsamı

Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kurulan bilgilendirme standını ziyaret etti. Ziyaretin amacı, organ ve doku bağışına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmaktı.

stand çalışmaları ve yetkililerden bilgi

Stand alanını İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Cem Algın ile birlikte gezen heyet, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Heyet, organ bağışının nakil bekleyen hastalar için hayati önem taşıdığı ve bu alanda toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

diyaliz hastalarına moral ziyareti

Stand ziyaretinin ardından İl Müftüsü Gül, hastanenin Diyaliz Merkezi'ne geçerek tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Hastalarla sohbet edip geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, onlara gül takdim ederek moral verdi. Ziyaret, organ bağışının insani bir dayanışma örneği olduğuna dikkat çekilmesinin ardından sona erdi.

Heyet, yapılan bilgilendirmenin organ bağışı konusunda farkındalık yaratma ve toplumsal duyarlılığı artırma hedefi taşıdığını belirtti.

ESKİŞEHİR İL MÜFTÜSÜ MUHARREM GÜL, 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NDE AÇILAN BİLGİLENDİRME STANDINI ZİYARET EDEREK DİYALİZ HASTALARINA MORAL VERDİ.