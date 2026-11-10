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Çallılar Atatürk'ü tek kelimeyle anlattı

Çal Belediyesi'nin kısa filminde vatandaşlar 'Atatürk'ü' tek kelimeyle tanımladı; Başkan Ahmet Hakan 10 Kasım'da 88. yıldönümünü rahmet ve özlemle andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çallılar Atatürk'ü tek kelimeyle anlattı

kısa filmde çallıların seçtiği kelimeler:

Çal Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıldönümü vesilesiyle bir kısa film hazırladı. Filmde halka "Atatürk deyince aklınıza ne geliyor?" sorusu yöneltildi ve Çallılar verdiği yanıtlarla Ulu Önder'e duyulan saygı ve özlemi gözler önüne serdi.

Vatandaşların yanıtlarında öne çıkan kelimeler arasında 'Yenilik', 'Kahraman', 'Bilim', 'Özgürlük', 'Zafer', 'Gelecek', 'Liderlik', 'İstiklal', 'Devrimcilik', 'Vatan', 'Millet', 'Babamız', 'Önder', 'Miras', 'Cumhuriyet', 'Kahramanlık', 'Diriliş', 'Başarı', 'En büyük Türk', 'Bağımsızlık', 'Umutlarımız', 'Özgürlük', 'Sonsuzluk', 'Dünyanın bir numaralı adamı' ve 'Ölümsüzlük' gibi ifadeler yer aldı. Bu çeşitlilik, Atatürk'ün farklı kuşaklarda bıraktığı çok yönlü izlenimi yansıtıyor.

belediye başkanının mesajı:

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıldönümünü rahmetle, özlemle, saygıyla anıyoruz ifadelerini kullandı. Başkan Hakan, Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi ve cumhuriyetimize kattığı değerlerin bugüne ışık tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca Başkan Hakan, "10 Kasım yalnızca bir matem, anma günü değil; Atatürk'ün fikirlerini, mücadelesini ve bizlere aydınlık yarınları, Cumhuriyetin mirasını bir kez daha güçlü bir şekilde hatırlatma ve hatırlanma günüdür" diye belirtti ve milli mücadelede yaşamını yitiren tüm şehitleri minnetle andıklarını ekledi.

Hazırlanan kısa film ve Çallıların ifadeleri, yerel düzeyde bile Atatürk algısının canlılığını koruduğunu ve Cumhuriyet değerlerinin halk nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor.

ÇAL BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN ARAMIZDAN...

ÇAL BELEDİYESİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ARAMIZDAN AYRILIŞININ 88. YILDÖNÜMÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KISA FİLM HAZIRLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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