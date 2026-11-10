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Karabük ve Zonguldak'ta 09.05'te sessizlikle Atatürk anıldı

Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yılında Karabük ve Zonguldak'ta düzenlenen törenlerle anıldı; saat 09.05'te sirenlerle bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük ve Zonguldak'ta 09.05'te sessizlikle Atatürk anıldı

Atatürk'ün 88’inci yıl dönümünde anma törenleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Karabük ve Zonguldak’ta düzenlenen törenlerle anıldı. Her iki kentte de sabah saatlerinde çalan sirenler ve bir dakikalık sessizlik, vatandaşların ve kurumların ortak saygı duruşuyla karşılandı.

Karabük'teki anma:

Karabük'te saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla şehir genelinde hayat durdu. Kent meydanında yapımı süren caminin minaresinde çalışan işçiler de çalışmalarını bırakarak duruşa geçti. Yollarda ve araçlarında bulunan vatandaşlar araçlarından inip saygı duruşuna katıldı.

Karabük Belediyesine ait otobüste bulunan yaşlı bir kadın, saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamayarak duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Tören boyunca kent merkezinde bir dakikalık sessizlik hakim oldu ve katılımcılar anma törenlerine saygıyla iştirak etti.

Zonguldak'ta anma:

Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Valilik önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören, saat 08.50'de anıta çelenk sunulmasıyla başladı ve hazırlanan program çerçevesinde sürdü.

Saat 09.05'te kent genelinde çalan sirenlerle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait lokomotifin düdüğü de törene eşlik etti. Trafikte seyreden sürücüler araçlarını durdurup dışarı çıkarak; cadde ve sokaklardaki vatandaşlar ise bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu. Bir dakikalık sirenlerin ardından İstiklal Marşı okundu ve program sona erdi.

Her iki kentteki anma etkinlikleri, toplumun farklı kesimlerinden katılımla sessiz ama etkili bir birliktelik görüntüsü sergiledi; anma törenleri Atatürk'ün anısını yaşatma vurgusuyla tamamlandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88’İNCİ YIL...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İRTİHALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE KARABÜK VE ZONGULDAK’TA DÜZENLENEN TÖRENLERLE ANILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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