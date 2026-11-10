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Osmaniye'de saat 09.05'te duran hayatın ortak saygısı: Atatürk anıldı

Osmaniye'de Atatürk'ün 88. ölüm yıldönümünde düzenlenen törenlerde saat 09.05'te sirenler çaldı; çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile anma gerçekleşti.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:08

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Osmaniye'de saat 09.05'te duran hayatın ortak saygısı: Atatürk anıldı

Osmaniye'de anma törenleri

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Osmaniye'de düzenlenen törenlerle saygı ve bağlılıkla anıldı. Kent merkezindeki resmi törenler ile şehir içi anma etkinlikleri sabah saatlerinde eş zamanlı yapıldı.

Törenin ayrıntıları:

Osmaniye Devlet Bahçeli Meydanı’nda düzenlenen resmi anma törenine Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 12’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Yollarda ve bulvarda ortak saygı:

Ritüelin dışında şehir yaşamında da ortak bir duruş gözlendi. Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda saatler 09.05'i gösterdiğinde trafik durdu; sürücüler araçlarından inerek anma törenine katıldı. Bulvarda yaşanan anlarda duygusal anlar yaşandı ve kent sakinleri Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Törenler, anma programlarının birlik ve saygı vurgusunu öne çıkardı; resmi ve sivil katılımla gerçekleştirilen etkinliklerde toplumun farklı kesimlerinden katılımcılar, Atatürk'ün hatırasına bağlılık ve minnet duygularını dile getirdi.

OSMANİYE’DE SAAT 09.05’TE HAYAT DURDU, ATATÜRK SAYGIYLA ANILDI

OSMANİYE’DE SAAT 09.05’TE HAYAT DURDU, ATATÜRK SAYGIYLA ANILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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