Bilecik çocuklarının voleybol başarısı: Düzce'yi 3-0 yendiler

Bilecik'te koruma altındaki çocuklardan anlamlı zafer:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen şampiyonada Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar sahaya çıktı. Turnuvada gösterdikleri performansla hem takım ruhunu hem de spor disiplini sergileyen ekip, önemli bir galibiyet elde etti.

maçın özeti:

Bilecik takımı, Düzce Çocuk Evleri Sitesi ekibiyle karşılaştığı mücadeleyi 3-0'lık net bir skorla kazandı. Bu sonuçla takım, 'Bizim Çocuklar 8. Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda bir üst tura yükselme hakkı elde etti ve turnuvadaki yolculuğuna devam edecek.

yetkililerin değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocukların başarısı kurum yetkilileri tarafından sevinçle karşılandı. İl müdürü Nejat İlhan yaptığı açıklamada, 'Çocuklarımızın sporla iç içe olmaları, takım ruhunu kazanmaları ve başarılarıyla gurur duymaları bizim için çok kıymetli. Sahada gösterdikleri mücadele ve elde ettikleri galibiyet dolayısıyla çocuklarımızı tebrik ediyorum. Şampiyonanın devamında da kendilerine başarılar diliyorum' dedi.

BİLECİK’İN ÇOCUKLARINDAN 3-0’LIK GALİBİYET