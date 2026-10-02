Bilecik eğitim komisyonu il genelinde değer odaklı projeleri masaya yatırdı

Bilecik'te eğitim komisyonu toplantısı:

Bilecik İl Millî Eğitim Komisyonu, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek başkanlığında 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde bir araya geldi. Toplantıda, il genelinde eğitim politikalarının uygulamaya aktarılması ve mevcut çalışmaların durumu ele alındı.

toplantının ana gündem maddeleri:

Komisyon, öncelikle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirdi. Üyeler, modelin il düzeyindeki uygulanabilirliğine ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı; koordinasyon ve izleme mekanizmalarının güçlendirilmesi gereği vurgulandı.

değer eğitimi ve gelecek adımları:

Toplantıda ayrıca 'Erdem-Değer-Eylem' yaklaşımı çerçevesinde öğrencilerin millî ve manevi değerlerle donatılmasına yönelik il çapında hayata geçirilebilecek proje önerileri üzerinde duruldu. Katılımcılar, okulların rolünün güçlendirilmesi ve programların sürekliliğinin sağlanmasının önemine işaret etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek toplantıya ilişkin, "Değerleriyle güçlü, erdemli ve sorumluluk sahibi nesiller yetiştirmek için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülüyor" ifadelerini kullandı. Şimşek, planlanan adımların önümüzdeki dönemde netleştirileceğini belirtti.

BİLECİK’TE EĞİTİM KOMİSYONU TOPLANDI